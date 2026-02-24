Das kann sich durchaus wieder sehen lassen: Nach dem schwachen Start in die Woche haben die US-Börsen am Dienstag wieder Boden gutgemacht. Marktteilnehmer richten den Blick auf die für die Nacht zum Mittwoch angekündigte Ansprache von Präsident Donald Trump. Von ihr erhoffen sie sich klarere Signale zur weiteren Zollstrategie der US-Regierung."Es könnte sein, dass wir mehr erfahren über die nächsten Schritte in puncto Zölle", schrieb Jim Reid von der Deutschen Bank im Vorfeld der Rede. Der Stratege ...Den vollständigen Artikel lesen ...
