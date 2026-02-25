Vasion, ein führender Anbieter für serverloses Drucken und intelligente Druckautomatisierung, gab heute bekannt, dass Vasion Output die SAP-Zertifizierung für die Integration mit GROW with SAP sowie RISE with SAP S/4HANA Cloud erhalten hat. Die Lösung von Vasion wurde speziell dafür entwickelt, herkömmliches Ausgabemanagement als Hürde bei der Cloudmigration zu beseitigen.

Chee Tan, Vice President of Ecosystem Alliances at Vasion, leads Vasion's global strategic ecosystem partnerships. He drives the integration of AI-powered output management and document workflows with leading enterprise solutions such as SAP S/4HANA, enabling organizations to modernize print infrastructure, consolidate environments, and automate enterprise document workflows.

Die Zertifizierung bestätigt, was Kunden im Bereich Unternehmensressourcenplanung (ERP) beim Umstieg auf S/4HANA am dringendsten benötigen: eine bewährte Infrastruktur, die geschäftskritische Dokumente ohne die Komplexität, Sicherheitslücken oder den kundenspezifischen Programmcode verarbeitet, die komplexe Druckumgebungen typischerweise belasten.

"Das Erreichen der SAP-S/4HANA-Zertifizierung ist ein wichtiger Meilenstein für unsere heutigen sowie künftigen Kunden", sagte Chee Tan, Bereichsleiter für Ökosysteme und Allianzen bei Vasion. "Während Unternehmen ihre Abläufe mit SAP S/4HANA modernisieren, setzt sich Vasion dafür ein, moderne, sichere sowie integrierte Lösungen bereitzustellen, die eine solche Transformation unterstützen. Diese Zertifizierung bestätigt, dass unsere Plattform den sich wandelnden Anforderungen heutiger digitaler Unternehmen gerecht wird."

Vasion Output schließt die spezifischen Infrastrukturlücken, die bei S/4HANA-Migrationen auftreten können, darunter:

Transparenz über Druckprozesse in hybriden Umgebungen: Echtzeitüberwachung von SAP-Spool-Aufträgen, Druckerstatus sowie Dokumentenzustellung von der Cloud bis zum Endpunkt in einer einzigen Konsole. Keine blinden Flecken mehr zwischen SAP und dem Drucker.

Fehlerbehebung ohne SAP-Basis-Spezialisten: Fehler in Druckwarteschlangen, Probleme beim Druckerzustand sowie Routing-Probleme sofort erkennen. Automatisierte Behebung innerhalb weniger Minuten, ohne Ticketerstellung.

Failover, das tatsächlich funktioniert: Automatische Druckerumleitung sowie Hochverfügbarkeitskonfigurationen verhindern Dokumentenverlust bei Systemausfällen. Kritische Rechnungen und Versandetiketten werden auch dann gedruckt, wenn die Infrastruktur nicht mitspielt.

Sicherheit, die Prüfer überzeugt: Verschlüsselte Übertragung, rollenbasierte Zugriffskontrollen sowie Audit-Trails, die Compliance-Anforderungen erfüllen, einschließlich bundesrechtlicher Standards für Organisationen, die in regulierten Umgebungen tätig sind.

Vasion Output ist ab sofort für SAP-S/4HANA-Bereitstellungen verfügbar. Unternehmen, die Migrationsstrategien für S/4HANA bewerten, können auf vasion.com eine technische Bewertung anfordern.

Das SAP Integration and Certification Center (SAP ICC) hat zertifiziert, dass die Integrationssoftware für Vasion Output mit RISE with SAP S/4HANA Cloud unter Verwendung von Standardintegrationstechnologien integriert wird und mit GROW with SAP unter Verwendung der SAP Business Technology Platform oder von Standardintegrationstechnologien integriert wird.

Über Vasion

Vasion ist die Plattform für intelligente Druckautomatisierung, die digitale Transformation für alle erreichbar macht, indem sie Druckserver eliminiert, Druckumgebungen konsolidiert sowie Workflows digitalisiert. Vasion definiert modernes Ausgabemanagement mit einer der fortschrittlichsten und sichersten cloudnativen Plattformen neu und macht aus einem der ältesten Dauerprobleme der IT, dem Drucken, einen strategischen Vorteil. Mehr als 13 500 Kunden weltweit, darunter Hunderte der weltweit führenden Unternehmen, verlassen sich auf Vasion, um ihre Umgebungen zu modernisieren sowie KI-fähig zu machen. Mit Vasion funktioniert digitale Transformation für alle. Weitere Informationen finden Sie auf www.vasion.com.

SAP und andere hier erwähnte SAP-Produkte und SAP-Dienste sowie ihre jeweiligen Logos sind Marken oder eingetragene Marken von SAP SE in Deutschland und anderen Ländern. Weitere Informationen sowie Hinweise zu Marken finden Sie auf https://www.sap.com/copyright. Alle anderen erwähnten Produkt- und Dienstleistungsnamen sind Marken der jeweiligen Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

