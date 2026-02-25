Es gibt Momente, in denen sich ein Sektor über Nacht fundamental verändert. In Kanada ist genau das passiert. Die Regierung in Ottawa hat mit der neuen Verteidigungsindustriestrategie nicht einfach nur ein weiteres Beschaffungsprogramm aufgelegt, sondern die Spielregeln neu geschrieben. 81,8 Mrd. CAD sollen fließen, aber die eigentliche Sensation steckt im Kleingedruckten. 70 % der Aufträge sollen künftig an kanadische Unternehmen gehen. Während die Öffentlichkeit auf die großen Namen schaut, hat sich im Hintergrund ein Unternehmen positioniert, das viele bisher übersehen haben. Volatus Aerospace aus Quebec ist der heimliche Gewinner dieser historischen Wende. Es hat ein Imperium aus Technologie, Infrastruktur und Aufträgen aufgebaut.Den vollständigen Artikel lesen ...
