Der Gesundheitskonzern Fresenius hat das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen. Neben den Zahlen wurde zudem der Vertrag von Firmenlenker Michael Sen bis 2031 vorzeitig verlängert und für die wachstumsstarke Sparte Fresenius Kabi das strukturelle Margenziel auf 17 bis 19 Prozent nach oben angepasst.Doch zunächst ein Blick auf die wichtigsten Eckdaten: Im Schlussviertel wuchs Fresenius aus eigener Kraft um neun Prozent auf knapp 5,88 Milliarden Euro. Auf währungsbereinigter Basis steig das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär