Zürich - Der Personaldienstleister Adecco Group ist im Schlussquartal 2025 organisch weiter klar gewachsen. Der Erholungskurs der Vorquartale setzte sich damit fort. Die Dividende bleibt konstant auf Vorjahresniveau. In den Monaten Oktober bis Dezember stieg der Umsatz der Adecco Group um 1,4 Prozent auf 5,96 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bereinigt um Währungseffekte und die unterschiedliche Anzahl Arbeitstage lag das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab