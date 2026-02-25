© Foto: Alastair Grant - APHSBC übertrifft die Erwartungen, trotz eines Gewinnrückgangs von 7,4 Prozent. Starke Einnahmen aus Hongkong und der Wealth-Division treiben die Umsätze an. An der Börse in Hongkong gibt die HSBC-Aktie dennoch nach. Die britische Großbank HSBC hat ihre Jahresergebnisse veröffentlicht und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Für das Jahr 2025 erzielte der größte europäische Finanzkonzern einen Vorsteuergewinn von 29,91 Milliarden US-Dollar. Das ist zwar 7,4 Prozent weniger als im Vorjahr, übertraf die Prognosen von 28,86 Milliarden US-Dollar der Analysten aber dennoch. Die Einnahmen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 4 Prozent auf 68,27 Milliarden US-Dollar, was ebenfalls über …Den vollständigen Artikel lesen
