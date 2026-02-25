Genf/Fort Worth - Der Augenheilmittel-Konzern Alcon hat im vierten Quartal 2025 sein Wachstum beschleunigt. Nicht zuletzt die neu lancierten Produkte fanden guten Absatz und trugen zum guten Abschneiden bei. Sie sollen auch 2026 für steigende Umsätze sorgen. In den Monaten Oktober bis Dezember nahm der Umsatz um 9 Prozent auf 2,70 Milliarden US-Dollar zu, wie Alcon am Dienstagabend mitteilte. In Lokalwährung resultierte ein Plus von 7 Prozent. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
