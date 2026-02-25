Der DAX-Konzern Bayer will sich in den Vereinigten Staaten juristisch gegen Johnson & Johnson wehren. Der Hintergrund für die Klage ist potenziell irreführende Werbung für ein Prostatakrebs-Medikament der Amerikaner, wodurch diese sich ein Vorteil auf dem milliardenschweren Markt verschafft haben könnten.Bayer behaupte, dass die Behauptungen von Johnson & Johnson zu Nubeqa zutiefst fehlerhaft seien und absichtlich darauf abzielen würden, den Absatz von Erleada von Johnson & Johnson zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
