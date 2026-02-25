Biotech vor dem Comeback? Was bei Bayer, Vidac und Mesoblast jetzt zählt

Anzeige / Werbung

Nach mehreren schmerzhaften Jahren für globale Healthcare-Aktien zeigen Biotechnologie-Werte vorsichtige Anzeichen einer Stabilisierung. Höhere Zinsen, regulatorische Prüfungen und klinische Rückschläge haben den Sektor seit 2021 stark belastet. Eine selektive Erholung im Jahr 2025 hat jedoch eine neue Debatte ausgelöst, ob ein breiterer "Biotech-Bounce" begonnen hat - und welche Unternehmen davon profitieren könnten.

Drei sehr unterschiedliche Akteure - Bayer, Vidac Pharma und Mesoblast - verdeutlichen die kontrastierenden Dynamiken, die die nächste Phase des Zyklus prägen.

Bayer: Restrukturierung unter Druck

Für das deutsche Unternehmen Bayer (ISIN: DE000BAY0017) geht es weniger um Frühphasen-Potenzial als um die Sanierung der Bilanz und strategische Vereinfachung. Der Konzern kämpft weiterhin mit Rechtsrisiken im Zusammenhang mit der Monsanto-Übernahme sowie mit operativen Herausforderungen in den Divisionen Crop Science und Pharmaceuticals.

In den Jahren 2023 und 2024 kündigte Bayer eine umfassende Unternehmensrestrukturierung an, die Managementebenen verschlanken und Entscheidungsprozesse unter CEO Bill Anderson beschleunigen soll. Zudem prüft das Unternehmen strategische Optionen für Teile seines Portfolios, einschließlich möglicher Vermögensverkäufe, um Schulden zu reduzieren und das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen.

Berichten zufolge steht Bayer weiterhin unter Druck von Investoren, rechtliche Verbindlichkeiten zu adressieren und durch strukturelle Reformen Shareholder-Value freizusetzen. Zugleich wird über Forderungen aktivistischer Investoren nach einer möglichen Aufspaltung diskutiert, etwa eine Trennung von Crop Science und Pharmaceuticals.

Im Pharmabereich verfügt Bayer weiterhin über wichtige Umsatzquellen in der Kardiologie und Onkologie, doch die Umsetzung der Pipeline wird entscheidend sein. Ein möglicher Biotech-Aufschwung für Bayer dürfte daher eher schrittweise erfolgen und von Rechtsklarheit, Kostendisziplin und erfolgreichen spätklinischen Studien abhängen - nicht von spekulativem Kurspotenzial.

Vidac: Hochriskante Onkologie-Entwicklung

Am anderen Ende des Spektrums steht Vidac Pharma (ISIN: GB00BM9XQ619), ein Onkologie-Unternehmen in der klinischen Entwicklungsphase mit Fokus auf den Metabolismus des Tumormikromilieus. Der führende Wirkstoffkandidat VDA-1102 wurde bei kutanem T-Zell-Lymphom und weiteren onkologischen Indikationen untersucht.

Als Entwicklungs-Biotech veranschaulicht Vidac die binäre Natur von Investments in kleinere Biotech-Unternehmen. Klinische Studiendaten, regulatorische Interaktionen und der Zugang zu Finanzierung bleiben die wichtigsten Bewertungsfaktoren. Das Unternehmen hat zuvor Fortschritte in frühen klinischen Studien sowie regulatorischen Gesprächen in Europa und Israel hervorgehoben.

Wie bei vielen kleinen Onkologie-Entwicklern beeinflussen externe Finanzierungsbedingungen jedoch maßgeblich die finanzielle Reichweite und strategische Flexibilität. Der breitere Biotech-Abschwung hat die Kapitalmärkte verengt und viele Frühphasenfirmen gezwungen, Studien zu verschieben oder Partnerschaften zu suchen. Eine nachhaltige Sektorerholung würde wahrscheinlich auch eine Wiederöffnung der Risikokapitalströme für Unternehmen in Vidacs Entwicklungsstadium erfordern.

Investoren müssen daher wissenschaftliche Plausibilität und frühe klinische Signale gegen die strukturelle Volatilität von Einzelwirkstoff- oder begrenzten Pipeline-Entwicklern abwägen.

Mesoblast: Vom Entwicklungs- zum kommerziellen Stadium

Das in Australien und den USA börsennotierte Unternehmen Mesoblast (ISIN: AU000000MSB8) nimmt eine Mittelposition zwischen globalem Konzern und Frühphasen-Biotech ein. Nach Jahren regulatorischer Rückschläge erhielt das Unternehmen im Dezember 2024 die Zulassung der US-FDA für Ryoncil (remestemcel-L-rknd) zur Behandlung von Kindern mit steroid-refraktärer akuter Graft-versus-Host-Erkrankung (SR-aGvHD). Die Genehmigung markierte die erste von der FDA zugelassene Therapie auf Basis mesenchymaler Stromazellen.

Darauf folgte eine kommerzielle Dynamik. Der Bruttoumsatz mit Ryoncil erreichte im Quartal bis Dezember 2025 35 Mio. US-Dollar, ein Anstieg um 60% gegenüber dem Vorquartal, bei Nettoumsätzen von 30 Mio. US-Dollar. Erste Real-World-Daten der ersten 25 behandelten pädiatrischen Patienten zeigten eine Überlebensrate von 84% bei jenen, die den 28-Tage-Behandlungszyklus abschlossen.

Mesoblast hat außerdem eine fünfjährige Finanzierungsfazilität über 125 Mio. US-Dollar zu einem festen Zinssatz von 8% gesichert, wodurch die Kapitalkosten sinken und die Bilanzflexibilität steigt. Über die anfängliche pädiatrische Indikation hinaus verfolgt das Unternehmen eine Zulassung bei erwachsenen SR-aGvHD-Patienten und treibt rexlemestrocel-L zur Behandlung chronischer Rückenschmerzen nach positivem FDA-Feedback zu Phase-3-Daten voran.

Im Gegensatz zu Bayer hängt die Investment-Story von Mesoblast vom Hochskalieren eines neu zugelassenen Produkts und von Indikationserweiterungen ab. Anders als Vidac erzielt das Unternehmen nun kommerzielle Umsätze und verschiebt damit sein Risikoprofil von reiner Entwicklung hin zur operativen Umsetzung.

Rückenwind für den Sektor - und seine Grenzen

Große Pharmaunternehmen wie Bayer könnten von einer Sektorrotation profitieren, falls defensive Allokationen im Gesundheitssektor steigen. Entwicklungsfirmen wie Vidac benötigen dagegen eine höhere Risikobereitschaft der Investoren. Übergangsgeschichten mit bereits beginnender Kommerzialisierung wie Mesoblast könnten besonders profitieren, sofern das Umsatzmomentum anhält.

Ob dies einen nachhaltigen "Biotech-Bounce" darstellt, bleibt ungewiss. Historisch bewegte sich der Sektor in Zyklen, die eng an Kapitalverfügbarkeit und klinische Katalysatoren gekoppelt waren. Entscheidend ist derzeit die Differenzierung: Bilanzstärke, regulatorischer Fortschritt und glaubwürdige kommerzielle Umsetzung werden diejenigen Unternehmen herausfiltern, die sich erholen, während andere noch auf die Trendwende warten.

Quellen:

https://www.aktiencheck.de/news/Artikel-BioNTech_s_Strategic_Pivot_Gains_Momentum_with_Key_Oncology_Milestones-19419639

https://www.wallstreet-online.de/nachricht/20451593-anleger-eiskalt-erwischt-novo-nordisk-aktie-zerrissen-krasser-umsatzrueckgang-2026-angekuendigt

https://www.black-research.com/research/warum-bionxt-jetzt-in-eine-neue-bewertungsphase-eintritt-mit-kurspotenzial-von-uber-700-535

web: INVESTORS & MEDIA HOME - Mesoblast

https://www.globenewswire.com/news-release/2023/07/18/2706208/0/en/Vidac-Pharma-Reports-Clinical-Progress-in-Cutaneous-T-Cell-Lymphoma.htmlwww.mesoblast.com

