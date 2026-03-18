Auslöser waren Analystenempfehlungen und positive Studiendaten zum Nierenmittel "Kerendia". UBS sieht mit einem Kursziel von 52 € weiteres Potenzial über das bisherige Jahreshoch hinaus. Man hebt das inzwischen günstigere Chancenprofil in der Glyphosat-Causa hervor und sieht die jüngste Kursschwäche als Einstiegsgelegenheit. Goldman Sachs bleibt mit Kaufvotum und 54 € Kursziel ebenfalls optimistisch. Dort gelten die neuen Kerendia-Daten als positive Überraschung. Seit Mitte November hat sich der Kurs in der Spitze fast verdoppelt. Charttechnisch bleibt die Zone um 40 € aber eine klare Hürde.
Dies ist ein Auszug aus unserem Brief "Der Aktionärsbrief", Ausgabe 12.
Schlaglichter dieser Ausgabe:
- Hormus bleibt der Schlüssel
- Irankonflikt bietet kurzfristige Chancen
- Defence-Metalle haussieren: Wer profitiert?
- Unter der Lupe: Renaissance der Kernkraft - drei Kaufkandidaten
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