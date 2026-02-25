Bei Nvidia treffen geopolitischer Druck und hohe Börsenerwartungen frontal aufeinander - mit offenem Ausgang. Jetzt entscheidet sich, ob der KI-Gigant erneut liefert oder die Skepsis weiter wächst.Nvidia zwischen Exportstopp und Börsenzweifeln Nvidia hat bislang keinen einzigen H200-Chip nach China verkauft - trotz einer politischen Entscheidung im Dezember, die Lieferungen an ausgewählte Kunden grundsätzlich erlauben sollte. Zwei Monate ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de