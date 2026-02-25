Der um Währungs- und Sondereffekte bereinigte Gewinn der britischen Bank kletterte im Vergleich zum Vorjahr um rund 7 % auf 36,6 Mrd. $. Wegen Sonderbelastungen wie der Abschreibung auf eine Beteiligung in China sank das Ergebnis vor Steuern hingegen um rund 7 % auf 29,9 Mrd. $. Allerdings hatten Analysten durchweg mit einem noch stärkeren Gewinnrückgang gerechnet. Daher: Der Weg der Aktie heute: Natürlich nach oben!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2026 Bernecker Börsenbriefe