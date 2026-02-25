AUTO1 hat starke vorläufige Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 geliefert, die den Ausblick und die Markterwartungen hinsichtlich der Einheiten, des Bruttogewinns und des bereinigten EBITDA übertroffen haben. Das Gesamtjahresvolumen lag bei verkauften 842.000 Autos (+22%), mit einem bereinigten EBITDA von 197,5 Millionen Euro (+81% im Jahresvergleich), was die operative Hebelwirkung unterstreicht. Auch das vierte Quartal fiel solide aus, mit verkauften Einheiten über den Erwartungen, und einer Profitabilität am oberen Ende der Schätzungen, unterstützt durch robustes Wachstum im Retail (Autohero) und ein solides Merchant-Geschäft. Für 2026 erwartet das Management einen weiteren Anstieg der verkauften Fahrzeuge und bei überproportionalem Anstieg des adj. EBITDA. Mit einem Marktanteil von 3,1% und einer adj. EBITDA-Marge von 2,4% im Vergleich zu den mittelfristigen Zielen von 10% Marktanteil und 5-9% Marge bleibt das strukturelle Wachstums- und Margenupside intakt. Kursziel und Bewertung bleiben unverändert (EUR 33,00, KAUFEN). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/auto1-group-se





© 2026 mwb research