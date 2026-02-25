Die Auto1-Aktie geriet zuletzt an der Börse mächtig unter die Räder. Innerhalb von vier Wochen büßte die Autohandelsplattform satte -35% an Wert ein. Und auch am Mittwochvormittag setzt Auto1 seine Talfahrt mit einem Minus von über -9% fort. Warum eigentlich bei den guten Zahlen? Kann man hier schlauer sein als die Börse und einen Riesengewinn machen? Ein Rekordjahr Auto1 hat das vergangene Jahr mit Rekordzahlen abgeschlossen. Die Zahl der verkauften ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de