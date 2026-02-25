Im Februar hat der Solarmodulhersteller Solar Fabrik Aufträge über 200 Megawatt verzeichnet. Das Unternehmen ist zuversichtlich, im laufenden Halbjahr die Zielmarke von 500 Megawatt zu erreichen oder sogar übertreffen zu können. Die Solar Fabrik GmbH startet mit einem außergewöhnlich guten Auftragseingang für ihre Solarmodule in das Jahr 2026. In den vergangenen vier Wochen konnte das Photovoltaik-Unternehmen eigenen Angaben zufolge Neuaufträge über rund 200 Megawatt (MW) abschließen. Damit sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
