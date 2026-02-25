Über Langeweile an den Börsen kann sich gerade niemand beklagen. Während sich die großen Indizes kaum bewegen, tobt unter der Oberfläche ein ordentlicher KI-Sturm, der vieles kräftig durcheinanderwirbelt und sowohl Gewinner als auch Verlierer hervorbringt. Derweil macht sich Silber wieder spürbar auf den Weg nach oben.Nach dem ganzen KI-Wirbel richten sich jetzt alle Augen auf die Q4-Zahlen von Nvidia, die der Chip-Gigant heute (Mittwoch) nach US-Börsenschluss vorlegen wird. Umsatz und Gewinn sollen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
