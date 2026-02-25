Die Nvidia-Aktie hat sich nach einem volatilen Kursverlauf in den vergangenen Wochen zuletzt wieder etwas freundlicher präsentiert. Nun blicken Anleger mit großer Spannung auf die am Abend anstehenden Quartalszahlen. Das sind die Erwartungen und so sollten sich Anleger verhalten. Sorgen die Zahlen für einen neuen Schub? Nvidia ist zweifelsohne einer der absoluten Highflyer-Titel der letzten Jahre, doch seit einiger Zeit tritt das Papier quasi auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
