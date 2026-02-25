5 Übernahmekandidaten: Nvidia: Hohe Erwartungen, MercadoLibre: Gemischte Zahlen und Nordex: Bäääm

N-Day an der Börse. Heute nach Börsenschluss wird Nvidia seine Zahlen für 2025 vorlegen. Hat der KI-Gigant überhaupt noch eine Chance, die Anleger zu begeistern? Die Erwartungen sind hoch. Was kann Nvidia leisten?Thema des Tages: 5 mögliche Übernahmekandidaten Die Gerüchteküche brodelt: Stripe prüft offenbar ein Interesse an PayPal - und plötzlich steht die Frage im Raum, ob eine neue Welle strategischer Übernahmen den Technologiesektor erfasst. Nach Jahren hoher Zinsen und zurückhaltender Transaktionen hellt sich das Umfeld auf. Die Bewertungen sind vielerorts moderater, die Liquidität kehrt zurück, und große Konzerne suchen wieder nach Wachstum durch Zukäufe. Wo lauert die nächste …Den vollständigen Artikel lesen ...
