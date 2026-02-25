Anzeige
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
25.02.26 | 16:01
166,34 Euro
+1,58 % +2,58
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
DJ Industrial
Markus Weingran
25.02.2026 15:27 Uhr
335 Leser
Artikel bewerten:
(0)

5 Übernahmekandidaten: Nvidia: Hohe Erwartungen, MercadoLibre: Gemischte Zahlen und Nordex: Bäääm

N-Day an der Börse. Heute nach Börsenschluss wird Nvidia seine Zahlen für 2025 vorlegen. Hat der KI-Gigant überhaupt noch eine Chance, die Anleger zu begeistern? Die Erwartungen sind hoch. Was kann Nvidia leisten?Thema des Tages: 5 mögliche Übernahmekandidaten Die Gerüchteküche brodelt: Stripe prüft offenbar ein Interesse an PayPal - und plötzlich steht die Frage im Raum, ob eine neue Welle strategischer Übernahmen den Technologiesektor erfasst. Nach Jahren hoher Zinsen und zurückhaltender Transaktionen hellt sich das Umfeld auf. Die Bewertungen sind vielerorts moderater, die Liquidität kehrt zurück, und große Konzerne suchen wieder nach Wachstum durch Zukäufe. Wo lauert die nächste …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2026 Markus Weingran
Tech-Aktien schwanken – 3 Versorger mit Rückenwind
Die Stimmung an den Märkten hat sich grundlegend gedreht. Während Tech- und KI-Werte zunehmend mit Volatilität und Bewertungsrisiken kämpfen, erleben klassische Versorger ein unerwartetes Comeback. Laut IEA und EIA steigt der globale Strombedarf strukturell weiter, nicht nur wegen E-Mobilität und Wärmepumpen, sondern vor allem durch energiehungrige KI-Rechenzentren. Energie wird damit zur zentralen Infrastruktur des digitalen Zeitalters.

Gleichzeitig rücken in unsicheren Marktphasen stabile Cashflows, solide Bilanzen und regulierte Renditen wieder stärker in den Fokus. Genau hier spielen Versorger ihre Stärken aus: berechenbare Erträge, robuste Nachfrage und hohe Dividenden – Qualitäten, die vielen Wachstumswerten aktuell fehlen.

Nach Jahren im Schatten der Tech-Rallye steigt nun das Interesse an Unternehmen, die Stabilität mit langfristigen Wachstumsthemen wie Netzausbau, Dekarbonisierung und erneuerbaren Energien verbinden.

Im aktuellen Spezialreport stellen wir drei Versorger vor, die defensive Stärke mit attraktivem Potenzial kombinieren.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor die nächste Versorgerwelle Fahrt aufnimmt!
