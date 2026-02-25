Nvidia - NVDA: Joe More von Morgan Stanley bleibt bullisch!

Quartalszahlen heute 4:20 pm Eastern Time!

KI-Boom steht auf dem Prüfstand, Nvidia-Aktie (NVDA) als Gradmesser für Tech-Aktien!

Nvidia (NVDA) - ISIN US67066G1040

Rückblick: Die Widerstandslinie bei 194 USD prägt das aktuelle Breakout-Setup im Chartbild der Nvidia-Aktie. Ein Einstieg am Nachmittag, noch vor den heutigen Earnings (22:20 Uhr MEZ) erscheint dennoch riskant, zumal es schon seit langem Warnungen gibt, dass ein Platzen der sogenannten KI-Blase zu einem Crash im Technologiesektor und darüber hinaus fürhren könnte.

Nvidia-Aktie: Chart vom 24.02.2026, Kürzel: NVDA Kurs: 192.85 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Echte Zocker gehen schon vor den Earnings rein, aber nicht nur die! Joe Moore von Morgan Stanley bleibt vor den Quartalszahlen ebenfalls bullisch auf Nvidia. Seine Branchenkontakte signalisieren weiter starken Rückenwind, deshalb würde er die Aktie jetzt kaufen. Sein Kursziel liegt bei 250 USD - etwa 29 Prozent Luft nach oben. Wir sind etwas vorsichtiger und haben die Pfeilspitze beim Allzeithoch platziert.

Mögliches bärisches Szenario

Im vergangenen Jahr übertraf Nvidia stets die Erwartungen der Analysten. Diesmal liegt die Latte noch ein Stück höher, entsprechend wächst auch die Fallhöhe. Falls Gewinne oder Ausblick enttäuschen sollten, wäre mit einem deutlichen Abverkauf zu rechnen. Unter der letzen Tageeskerze beziehungsweise am 20er-EMA könnten vorsichtiger Trader Warnsignale erkennen und ihren Stop Loss setzen.

Meinung

Die US-Börsen hängen momentan stark an den kommenden Quartalszahlen von Nvidia, weil der Konzern als Taktgeber des KI-Booms gilt. Die enorme Nachfrage nach KI-Chips für Rechenzentren hat Nvidia zum zentralen Profiteur des Hypes gemacht - und damit zum Stimmungsmesser für Tech-Aktien insgesamt. Entscheidend ist nicht nur, wie hoch Umsatz und Gewinn ausfallen, sondern vor allem der Ausblick: Bleibt die Nachfrage explosiv, sind Margen stabil, gibt es Engpässe? Gute Zahlen würden den Glauben an den KI-Superzyklus weiter befeuern, während auch nur leicht enttäuschende Signale als Warnschuss für die gesamte Branche interpretiert werden könnten. Kurz gesagt: Nvidia liefert nicht nur Chips, sondern gerade auch die Börsenlaune. Langfristig spricht vieles dafür, dass es mit dem Wertpapier weiter nach oben geht, es gibt aber gute Argumente, den Long Trade erst nach der Veröffentlichung zu starten.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 4686 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 34182 Millionen USD

Meine Meinung zu Nvidia ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.businessinsider.de/wirtschaft/nvidia-warum-die-neuen-quartalszahlen-so-entscheidend-fuer-die-boerse-sind/

Veröffentlichungsdatum: 25.02.2026

Autor: Thomas Canali

