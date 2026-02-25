© Foto: Li Bro.photo - CHROMORANGEBitcoin und Altcoins legen deutlich zu, getragen von neuer Risk-on-Stimmung nach der Trump-Rede und vor den Nvidia-Zahlen.Bitcoin zeigt sich am Mittwochmittag wieder fester und legt um 3,7 Prozent auf 65.500 US-Dollar zu. Auch Ethereum gewinnt deutlich und steigt um mehr als fünf Prozent auf 1.900 US-Dollar. XRP verteuert sich um 3,6 Prozent auf 1,37 US-Dollar. Unter den großen Coins ragt Solana mit einem Plus von 7,8 Prozent als stärkster Wert hervor. Auf Wochensicht stehen die heutigen Zugewinne jedoch weiterhin einem negativen Gesamtbild gegenüber. Die globale Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen erhöht sich um 3,4 Prozent auf 2,26 Billionen US-Dollar. Nachdem am Vortag mehr als 90 …Den vollständigen Artikel lesen
