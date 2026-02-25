Saguenay, Quebec - 25. Februar 2026 / IRW-Press / First Phosphate Corp. ("First Phosphate" oder das "Unternehmen") (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX ADR: FPHOY) (FWB: KD0) freut sich, die Einführung eines gesponserten Level-1-ADR-Programms (American Depositary Receipt - "ADR") bekannt zu geben. Mit diesem Programm will das Unternehmen seine Präsenz auf amerikanische und internationale Anleger ausdehnen, die sich einen direkten Zugang zu den Phosphatvorkommen magmatischen Ursprungs der Provinz Quebec und zur nachgelagerten Lieferkette der Lithium-Eisenphosphat-("LFP")-Batterien wünschen.

Die ADR von First Phosphate sind in den Vereinigten Staaten ab sofort zum Handel im Marktsegment OTCQX unter dem Börsensymbol "FPHOY" (CUSIP: 33611D301; ISIN: US33611D3017) aufgenommen.

Bei den ADR von First Phosphate handelt es sich um das erste kanadische, von einem Unternehmen gesponserte Level-1-ADR, das auf OTC Markets gehandelt wird. Das ADR-Verhältnis beträgt zehn (10) Stammaktien von First Phosphate zu jeweils einem (1) ADR von First Phosphate.

Die Marktteilnehmer können in den ersten sechs Monaten ab dem Inkrafttreten des Programms ADR kostenfrei über die Bank of New York Mellon ("BNY") begeben lassen. BNY wurde für das ADR-Programm von First Phosphate als Depotbank ausgewählt.

Die neuen ADR von First Phosphate kommen ergänzend zu allen anderen Börsennotierungen des Unternehmens an allen anderen Börsen hinzu und haben keinen Einfluss auf die aktuell im Marktsegment OTCQX unter dem Börsensymbol "FRSPF" gehandelten Stammaktien.

BNY ermöglicht die Ausgabe und Einziehung der ADR von First Phosphate gemäß den Anweisungen der Marktteilnehmer. Das ADR-Programm von First Phosphate wird im Einklang mit einer Depotvereinbarung abgewickelt, die bei der U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde und unter https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2108542/000101915526000028/0001019155-26-000028-index.htm eingesehen werden kann. Die Stammaktien von First Phosphate, die den ADR von First Phosphate zugrunde liegen, werden bei der BNY verwahrt.

Bei der Einrichtung des ADR-Programms von First Phosphate handelt es sich um kein neues Wertpapierangebot. Es werden daher auch keine zusätzlichen Aktien ausgegeben bzw. erfolgt auch keine Kapitalbeschaffung in Verbindung mit dem ADR-Programm von First Phosphate. Darüber hinaus ist diese Mitteilung in keinster Weise als Verkaufsangebot bzw. Vermittlungsangebot zum Kauf von Wertpapieren zu betrachten.

Die ADR sind eigene Wertpapiere, die in US-Dollar ausgewiesen werden. Damit haben US-Anleger die Möglichkeit, in Aktien von Firmen außerhalb der Vereinigten Staaten zu investieren, ohne grenzüberschreitende oder währungsübergreifende Transaktionen tätigen zu müssen.

Eingang der ersten Zahlung im Rahmen der Langzeitvereinbarung zur Abnahme von Phosphatkonzentrat

Das Unternehmen hat mittlerweile die erste Zahlung in Höhe von 523.017,59 USD im Rahmen der bestehenden Langzeitvereinbarung zur Abnahme von Phosphatkonzentrat, die mit seinem bestehenden Abnahmepartner laut Pressemitteilung vom 6. Januar 2026 geschlossen wurde, erhalten (https://firstphosphate.com/offtakepayment).

Ausübung von Optionen & Zuteilung von RSUs

Z Six Financial Corporation - eine Firma, die von Laurence W. Zeifman, Chairman of the Board von First Phosphate, kontrolliert wird - hat 300.000 Optionen, die ursprünglich am 14. September 2022 zum Ausübungspreis von je 0,25 $ ausgegeben wurden, sowie 300.000 Optionen, die ursprünglich am 22. Dezember 2022 zum Ausübungspreis von je 0,35 $ ausgegeben wurden, ausgeübt.

Gemäß einer Ausnahmegenehmigung laut Vorschrift 6.5(7) der Canadian Securities Exchange hat das Unternehmen der Firma ExpoWorld Ltd. ("ExpoWorld"), die von John Passalacqua, dem CEO von First Phosphate, kontrolliert wird, 781.395 Restricted Share Units ("RSUs") zugeteilt, und zwar im Gegenzug zur Aufhebung von 1.200.000 Optionen, die von ExpoWorld gehalten wurden. Es sind dies 600.000 Optionen, die ursprünglich am 14. September 2022 zum Ausübungspreis von je 0,25 $ ausgegeben wurden, sowie 600.000 Optionen, die ursprünglich am 22. Dezember 2022 zum Ausübungspreis von 0,35 $ pro Option ausgegeben wurden (die "Optionen"). Diese unverfallbaren RSUs entsprechen dem Geldwert (ITM) der getilgten Optionen (berechnet auf Grundlage des Schlusskurses der Aktien von First Phosphate am 10. Februar 2026) und dienen der unbaren Ausübung von Optionen. Gleichzeitig werden die Auswirkungen der Transaktion auf den Freiverkehr so gering wie möglich gehalten.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Herr Passalacqua über die Firma ExpoWorld am 30. Januar 2026 einen Kauf von 119.500 Aktien im Freiverkehr getätigt hat.

Als Zeichen der Verbundenheit mit dem Unternehmen und seinen Aktionären erhalten die Board-Mitglieder und das Führungsteam rund 50 % ihrer Gesamtvergütung in Form von RSUs. Demzufolge hat das Board zugestimmt, berechtigten Direktoren, Führungskräften, Beratern und Mitarbeitern des Unternehmens für ihre Dienste, die sie ab dem 1. März 2026 über einen Zeitraum von 12 Monaten leisten werden, 1.975.000 RSUs zu gewähren. Die Hälfte dieser neuen RSUs wird jeweils am 31. August 2026 bzw. am 28. Februar 2027 unverfallbar. Alle Stammaktien, die beim Eintritt der Unverfallbarkeit der RSUs ausgegeben werden, unterliegen einer Haltedauer von vier Monaten und einem Tag ab dem Unverfallbarkeitsdatum. Die RSUs werden im Einklang mit bzw. gemäß dem vom Unternehmen eingeführten "Omnibus Equity Incentive Plan" gewährt.

Über First Phosphate Corp.

First Phosphate (CSE: PHOS) (OTCQX: FRSPF) (OTCQX; ADR: FPHOY) (FWB: KD0) ist ein Mineralexplorations-, Entwicklungs- und Cleantech-Unternehmen, das sich der Untersuchung und letztendlich dem Aufbau und Onshoring einer vertikal integrierten Lieferkette für Lithium-Eisenphosphat-(LFP)-Batterien für Nordamerika widmet, die alle Bereiche von Mine-to-Market umfasst. Zu den Zielmärkten zählen Energiespeicher, Datenzentren, Robotik, Mobilität sowie nationale Sicherheit.

Das Vorzeigeprojekt von First Phosphate, das Konzessionsgebiet Bégin-Lamarche in Saguenay-Lac-Saint-Jean in Quebec (Kanada), ist eine seltene magmatische Phosphatlagerstätte Nordamerikas, die hochreines Phosphat mit minimalen Verunreinigungen liefert.

Ansprechpartner für Medien und Anleger:

Bennett Kurtz

Chief Financial Officer

mailto:bennett@firstphosphate.com

Tel: +1 (416) 200-0657

Investor Relations: investor@firstphosphate.com

Media Relations: mailto:media@firstphosphate.com

Webseite: http://www.firstphosphate.com

Folgen Sie First Phosphate:

X: https://x.com/FirstPhosphate

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/first-phosphate

Zukunftsgerichtete Informationen und Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Informationen" angesehen werden können. Jede Aussage, die Prognosen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, zukünftige Ereignisse oder Leistungen anspricht (oft, aber nicht ausschließlich unter Verwendung von Formulierungen wie "erwartet" oder "erwartet nicht", "wird erwartet", "nimmt an" oder "nimmt nicht an", "plant", "Budget", "geplant", "prognostiziert", "schätzt", "glaubt" oder "beabsichtigt" oder Variationen solcher Wörter und Ausdrücke oder mit der Aussage, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse "können" oder "könnten", "würden", "dürften" oder "werden" eintreten oder erreicht werden), sind keine Aussagen über historische Tatsachen und können zukunftsgerichtete Informationen darstellen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf Folgendes beziehen: die Erfüllung der endgültigen Bedingungen für die Gewährung von RSUs an Direktoren, Führungskräfte, Berater und Mitarbeiter des Unternehmens, einschließlich der Berechtigung der Empfänger gemäß dem Omnibus Equity Incentive Plan des Unternehmens zum Zeitpunkt der Gewährung; und die Pläne des Unternehmens zum Aufbau und zur Verlagerung einer vertikal integrierten Lieferkette für LFP-Batterien vom Bergbau bis zum Markt für Nordamerika. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, stellen diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar, und die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören Erfolge bei der Erschließung und Exploration, die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Diese Aussagen basieren auf einer Reihe von Annahmen, darunter unter anderem Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit einer Projektfinanzierung; der allgemeinen Geschäfts- und Wirtschaftslage; dass es zu keinen wesentlichen Störungen kommt, die die Aktivitäten des Unternehmens beeinträchtigen, oder dass der Zugang zu den erforderlichen Projektinputs nicht beeinträchtigt wird; dass die Genehmigung und Entwicklung der Projekte den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; dass die aktuellen Mineralressourcenschätzungen für das Unternehmen und die Ergebnisse der metallurgischen Tests zutreffen; bestimmte Preisannahmen für P2O5 und Fe2O3; die Inflation und die Preise für die Projektinputs des Unternehmens in etwa den erwarteten Niveaus entsprechen; die Beziehungen des Unternehmens zu den First Nations und anderen indigenen Parteien den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; die Beziehungen des Unternehmens zu anderen Drittpartnern und Lieferanten den Erwartungen des Unternehmens entsprechen; und die Beziehungen zu den Behörden und deren Maßnahmen den Erwartungen des Unternehmens entsprechen. Anleger werden darauf hingewiesen, dass derartige Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass tatsächliche Ergebnisse oder Entwicklungen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegten Prognosen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen, weder aufgrund neuer Informationen noch aufgrund zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Sämtliche in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind durch diese vorsorglichen Hinweise eingeschränkt.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83148Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83148&tr=1



