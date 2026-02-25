NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften zur Wochenmitte ihre Erholungsgewinne vom Vortag leicht ausbauen. Es herrscht ein wenig Erleichterung, denn zum Thema Zölle gab es am Vorabend anlässlich der Rede an die Nation vom US-Präsidenten keine neuen Hiobsbotschaften. Vorsichtig bleiben die Anleger gleichwohl, denn nachbörslich wird KI-Champion Nvidia seine Quartalszahlen vorlegen und wohl auch einen Ausblick auf das neue Jahr geben.

Der Broker IG taxierte den bekanntesten Wall-Street-Index Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Börsenauftakt 0,35 Prozent höher auf 49.350 Punkte. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 dürfte 0,46 Prozent höher starten und damit auf 25.092 Zähler steigen.

Während seiner Rede am Vorabend hatte Präsident Donald Trump die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs gegen seine Zölle als "bedauerlich" kommentiert. Der Supreme Court hatte am vergangenen Freitag untersagt, unter Berufung auf ein Notstandsgesetz Zölle auf den Import von Waren aus vielen Ländern zu verhängen. Derlei Zölle hatte Trump zuvor am Kongress vorbei in Kraft gesetzt.

Nach dem Urteil hatte Trump direkt angekündigt, andere Wege für seine Zollpolitik nutzen zu wollen und dann neue Zölle auf einer neuen Rechtsgrundlage angekündigt. Wie weit der damit kommt, ist ungewiss, doch laut Chefmarktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank nimmt das Gerichtsurteil Trump ein zentrales Werkzeug seiner politischen Agenda aus der Hand: die Fähigkeit, permanente Zölle spontan aktivieren oder deaktivieren zu können.

Wichtiger als die Zölle seien an diesem Mittwoch allerdings die nach Börsenschluss erwarteten Quartalszahlen von Nvidia, schrieb Stanzl. "Angesichts der hohen Erwartungen werden Anleger heute Abend in Nvidias Bilanz versuchen, das sprichwörtliche Haar in der Suppe zu finden." Es dürfe daher "nichts schiefgehen, sonst könnte die Stimmung schnell kippen". Ähnlich sehen dies die Experten von Index-Radar: "Der Chipkonzern gilt als Seismograf für die Investitionsbereitschaft im KI-Komplex." Angesichts der massiven Investitionsprogramme der großen Tech-Konzerne erwarte der Markt mehr als gute Zahlen. Nur deutlich bessere Aussichten dürften neue Dynamik entfachen. "Alles darunter könnte als 'nicht gut genug' gewertet werden."

Neben Nvidia wird nachbörslich auch der Software-Konzern Salesforce mit Zahlen in den Blick rücken. Seit Jahresbeginn hat die Aktie 30 Prozent verloren, - die kleine Stabilisierung von plus 4,1 Prozent am Vortag eingerechnet. Der Rückenwind kam laut den Index-Radar-Experten indirekt vom OpenAI-Konkurrenten Anthropic, der neue Anwendungsmöglichkeiten seines Chatbots für klassische Unternehmensbereiche wie Personalwesen und Investmentbanking vorstellt hatte. Die Botschaft sei gewesen, dass KI bestehende Softwarestrukturen ergänze und sie nicht zwangsläufig ersetze, was am Markt für Erleichterung gesorgt habe.

Zuvor allerdings stehen noch Quartalsberichte von Firstsolar oder Workday auf der Agenda sowie auch von Axon und der Cava Group. Das Photovoltaik-Unternehmen Firstsolar enttäuschte vor allem mit seinem Umsatzausblick für 2026, was der Aktie vorbörslich ein Minus von 16 Prozent einbrockte. Für Workday ging es zugleich um 9,6 Prozent abwärts. Der Anbieter von Cloud-Software für das Finanz- und Personalwesen enttäuschte mit seinen Quartalsumsätzen aus Abonnements, woraufhin erneut allgemeine KI-Sorgen bei den Anlegern aufflammten.

Axon Enterprise indes gewannen vor dem Börsenstart 16,2 Prozent, denn der Sicherheitsspezialist und Hersteller der Elektroschockpistole Taser übertraf mit seinem Quartalsgewinn je Aktie die Erwartungen. Für Cava Group ging es unterdessen um 9,5 Prozent nach oben, denn die Schnellrestaurantkette überzeugte trotz schwieriger Bedingungen mit einem optimistischen Ausblick./ck/mis

