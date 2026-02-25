Am morgigen Donnerstag legt nicht nur die Allianz ihre Zahlen für 2025. Auch AXA, die Nummer 2 in Europa, öffnet an diesem Tag ihre Bücher. Die Messlatte liegt hoch. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn wird ein deutlicher Zuwachs erwartet. Und auch die Dividende dürfte erneut zulegen.Laut Bloomberg-Konsens wird bei den morgigen AXA-Zahlen ein operativer Gewinn von 8,38 Milliarden Euro erwartet. Das entspricht einem Plus von rund zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Umsatz dürfte sich auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
