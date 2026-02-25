Naturgetreue Gourmand-Fülle dank erneuerbarer CO 2 -Technologie.

IFF (NYSE: IFF) LMR Naturals by IFF ein weltweit führender Anbieter natürlicher Inhaltsstoffe für Parfümerie, Kosmetik und Aromen hat Tonka Bean CO2 Absolute in seine Conscious Collection aufgenommen, eine Reihe 12 besonders nachhaltiger und rückverfolgbarer natürlicher Inhaltsstoffe für Parfüms und Aromen. Tonka Bean CO2 Absolute ist ein natürlicher Extrakt mit gourmander Duftsignatur. Diese neue Ergänzung der Parfümeurpalette wird mit erneuerbarem und recyceltem superkritischem CO2 am IFF-Extraktionsstandort in Aubrac, Frankreich hergestellt.

Tonka Bean CO2 Absolute extracted by LMR.

"Unsere CO2-Extraktionseinheit in Aubrac hat LMR in die Lage versetzt, eine Kollektion von Extrakten zu entwickeln, die Nachhaltigkeit nahtlos mit hohen hedonischen Profilen für Parfümeure verbindet", sagte Bertrand de Préville, Geschäftsleiter von LMR Naturals by IFF. "Mit der Einführung von Tonka Bean CO2 Absolute bekräftigen wir unseren Einsatz für eine umweltbewusste superkritische CO2-Extraktion sowie Parfümerie-Innovationen und unterstreichen damit unsere führende Position bei hochwertigen natürlichen Inhaltsstoffen für die Feinparfümerie."

Der neue Tonkabohnenextrakt bietet eine verbesserte Leistungsfähigkeit sowie Kosteneffizienz. Das eingesetzte CO2-Extraktionsverfahren senkt den Energieverbrauch und reduziert damit die Umweltbelastung im Vergleich zur herkömmlichen Lösungsmittelextraktion. Es erfolgt bei niedriger Temperatur, hinterlässt keine petrochemischen Rückstände und schützt flüchtige sowie empfindliche Moleküle. Das Ergebnis ist ein hochwertiger Extrakt, der den authentischen Duft frisch geernteter Tonkabohnen einfängt und im Vergleich zu herkömmlichem Tonka Absolute einen geringeren CO2-Fußabdruck aufweist (Cradle-to-Gate: -34 %).

Mit einer Herkunft, die sich bis in den Amazonas-Regenwald zurückverfolgen lässt, verleiht LMR Tonka Bean CO2 sowohl Düften der Feinparfümerie als auch Verbraucher düfte zusätzliche Natürlichkeit, Wärme und eine luxuriöse Textur. Die cremigen und wohltuenden Facetten des Inhaltsstoffs sprechen Verbraucher an, die Geborgenheit, Nostalgie sowie einen Hauch Verwöhnung suchen Seine weiche Kopfnote von gerösteter Mandel und die Nuance von sonnengetrocknetem Heu erzeugen in Kombination mit Kakao-Unternoten ein volleres, samtigeres Dufterlebnis als traditionelles Tonka Absolute.

"Ich liebe es, dass es faszinierende neue Dimensionen eröffnet", sagte Alexandra Carlin, Parfümeurin auf Senior-Ebene bei IFF. "Es hat eine Note von braunem Zucker, einen Hauch von Buchweizen und sogar eine feine Kakaonote. Es ist zugleich unerwartet süß und salzig und ausgesprochen faszinierend."

Tonka Bean CO2 ist der jüngste Fortschritt von IFF bei der Gestaltung der Zukunft der Duftinnovation. Diese Ankündigung folgt auf die jüngste Einweihung des erweiterten Standorts von LMR Naturals in Grasse, Frankreich. Die Investition des Unternehmens in Höhe von 10 Millionen Euro in die Anlage in Grasse erweitert die Kapazitäten, um Innovationen im Bereich natürlicher Inhaltsstoffe im Herzen der Welthauptstadt des Parfüms voranzutreiben.

LMR Naturals ist eine markenrechtlich geschützte Kompetenz innerhalb von IFF, ursprünglich 1983 von Monique Remy gegründet und von IFF im Jahr 2000 übernommen, um die Fähigkeit von IFF zu stärken, Parfümeuren hochwertige, innovative sowie nachhaltig beschaffte und produzierte natürliche Inhaltsstoffe zu wettbewerbsfähigen Kosten bereitzustellen. Parfümeure weltweit nutzen die tiefgreifende Expertise der LMR-Wissenschaftler, um für Kunden die Signatur unvergesslicher Düfte zu kreieren und Anwendungen in Bereichen wie Feinparfümerie, Kosmetik, Haushaltspflege, Textilpflege sowie Körperpflege zu entwickeln. LMR Naturals liefert zudem Inhaltsstoffe für Geschmacksanwendungen.

