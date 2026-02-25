Navan (NASDAQ: NAVN), die globale KI-gestützte Plattform für Geschäftsreisen und Spesenabrechnung, gab heute bekannt, dass sie von Darktrace, einem weltweit führenden Anbieter von KI für Cybersicherheit, für die Modernisierung seines globalen Reiseprogramms ausgewählt wurde.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260225998649/de/

Darktrace Selects Navan to Modernise Travel Program

"Da Darktrace seine Expansion vorantreibt, ist die persönliche Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung", sagte David Smith, Chief People Officer bei Darktrace. "Das Angebot und die Benutzererfahrung von Navan werden sicherstellen, dass unsere Teams und Kunden problemlos miteinander in Kontakt treten können, während wir die finanzielle Kontrolle behalten."

Im Zuge seines Wachstums suchte das britische Cybersicherheitsunternehmen Darktrace nach einem Partner, um seine Reiseabläufe zu konsolidieren, den Verwaltungsaufwand zu minimieren und das Buchungserlebnis für seine Mitarbeiter zu verbessern. Da Darktrace zuvor durch fragmentierte Prozesse behindert wurde, benötigte das Unternehmen eine Lösung, die die Akzeptanz der Plattform erhöht und seinen Mitarbeitern ermöglicht, regelmäßiger zu reisen und gleichzeitig die Reisekosten zu senken.

Zu den wichtigsten erwarteten Vorteilen der Partnerschaft gehören:

Kosteneinsparungen: Angestrebt werden jährliche Einsparungen von insgesamt mehr als 1 Million Pfund durch den Wegfall von Offline-Gebühren und den Zugang zu wettbewerbsfähigeren Preisen.

Angestrebt werden jährliche Einsparungen von insgesamt mehr als 1 Million Pfund durch den Wegfall von Offline-Gebühren und den Zugang zu wettbewerbsfähigeren Preisen. Höhere Akzeptanz: Angestrebt wird eine Nutzerakzeptanz von über 95 %, ausgehend von historischen Akzeptanzraten von nur 35 %, durch den Zugang zu Bahnangeboten und einem konkurrenzlosen Bestand.

Angestrebt wird eine Nutzerakzeptanz von über 95 %, ausgehend von historischen Akzeptanzraten von nur 35 %, durch den Zugang zu Bahnangeboten und einem konkurrenzlosen Bestand. Betriebliche Effizienz: Automatisierung der Abstimmung durch virtuelle Zahlungskarten, um Bücher schneller abzuschließen und gleichzeitig den Finanzteams von Darktrace einen genauen Überblick über Ausgabentrends und Prognosen zu verschaffen.

Die einheitliche, KI-gestützte Plattform von Navan bietet Darktrace eine einzige globale Lösung für Reisen und Zahlungen. Durch die Integration der Reisebezahlungslösungen von Navan werden Flug- und Hotelzahlungen über integrierte virtuelle Karten automatisiert, was die Abstimmung vereinfacht.

"Navan ist stolz darauf, Darktrace bei der Modernisierung seines globalen Reiseprogramms zu unterstützen", sagte Michael Riegel, Chief Customer Officer bei Navan. "Durch die Beseitigung von Reibungsverlusten beim Zugriff auf Bestände und bei Zahlungen erwarten wir, dass Darktrace die hohen Akzeptanzraten erreichen wird, die für eine vollständige Transparenz seines Reiseprogramms erforderlich sind. Wir sind bereit, ihrem Team bei der effizienten Skalierung zu helfen."

Die Partnerschaft stärkt die Position von Navan auf dem Unternehmensmarkt und zeigt, dass ein nutzerorientierter Ansatz für Reisen nach wie vor die Lösung der Wahl für multinationale Unternehmen wie Axel Springer, Frasers Group und Yahoo ist.

Über Navan

Navan (NASDAQ: NAVN) ist die globale KI-basierte Plattform für Geschäftsreisen und Reiseausgaben, die Vielreisenden das Leben erleichtert. Sie bietet die Buchung von Flügen und Hotels, automatisiert die Abrechnung von Reisespesen und stellt 24/7 Support bereit. Reisende und Teams freuen sich über die intuitive Bedienung. Hier sehen Sie, wie Kunden von Navan profitieren und finden weitere Informationen: navan.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle Aussagen in dieser Presseerklärung, außer denjenigen, die sich auf vergangene Tatsachen beziehen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Für zukunftsgerichtete Aussagen sind Formulierungen typisch wie: "antizipieren", "glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "dürfen", "planen", "Projekt", "werden" oder ähnliche Formulierungen. Diese Aussagen unterliegen Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, durch die die tatsächlichen Ergebnisse deutlich von den Vorhersagen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt ethalten sind. Diese Risiken und sonstigen Faktoren sind unter der Überschrift "Risikofaktoren" in Navan's Quartalsbericht auf dem Formular 10-Q aufgeführt, der am 15. Dezember 2025 bei der Securities and Exchange Commission ("SEC") eingereicht wurde sowie in anderen Berichten, die Navan von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht. Navan ist nicht verpflichtet und sieht davon ab, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260225998649/de/

Contacts:

Navan Presse

press@navan.com