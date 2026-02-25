© Foto: Christian Ohde - CHROMORANGEImmer mehr Investoren setzen auf fallende Kurse bei KI-Giganten wie Nvidia, Oracle oder OpenAI. Sie warnen vor Überbewertung und explodierenden Kosten.Der Boom rund um Künstliche Intelligenz hat die Aktienmärkte in den vergangenen drei Jahren auf immer neue Höchststände getrieben. Nun wächst jedoch der Widerstand. Wie das Wall Street Journal berichtete, suchen zunehmend skeptische Investoren gezielt nach Möglichkeiten, um von einem möglichen Rückschlag im KI-Sektor zu profitieren. Mehrere Hedgefonds-Manager bauen Short-Positionen auf oder prüfen entsprechende Strategien. Ein Fondsmanager bereitet sich auf fallende Chipverkäufe bei Nvidia vor, während andere Investoren gegen Oracle wetten …Den vollständigen Artikel lesen
