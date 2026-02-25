Der Münchner Versicherer Allianz legt am morgigen Donnerstag die Zahlen für das abgelaufene Jahr vor. Doch schon heute gibt der DAX-Konzern vorab eine Meldung heraus, die den Anteilseignern des Unternehmens durchaus schmecken dürfte. Denn die Allianz kündigte an, ein neues Aktienrückkaufprogramm aufzulegen. Demnach sollen eigene Anteile im Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro zurückgekauft werden. Das Programm soll bereits im März 2026 beginnen und spätestens Ende des Jahres abgeschlossen werden. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
