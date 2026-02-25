Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - 25 février 2026) - Ressources Sirios inc. (TSXV: SOI) (OTCQB: SIREF) (« Sirios » ou la « Société ») exposera au kiosque #2910 dans le cadre du congrès de l'Association canadienne des prospecteurs et entrepreneurs (PDAC), qui se tiendra du 1er au 4 mars 2026 au Metro Toronto Convention Centre à Toronto.

La participation de Sirios fait suite à l'annonce récente selon laquelle les actionnaires d'OVI ont massivement approuvé l'arrangement visant son acquisition par Sirios, ce qui permettra de renforcer l'équipe de direction de Sirios et marquera une étape importante dans la mise en œuvre des initiatives de croissance stratégique de la Société.

Le fondateur et chef de la direction actuel, Dominique Doucet, ainsi que le chef de la direction entrant, Jean-Félix Lepage, seront présents tout au long du congrès et disponibles pour rencontrer actionnaires, investisseurs, analystes et participants de l'industrie afin de discuter de la transaction, de l'évolution de la stratégie de la Société et des prochaines étapes. Ils rencontreront également des investisseurs institutionnels et particuliers accrédités sélectionnés dans le cadre du programme de rencontres individuelles (1-on-1) du PDAC.

Alors que Sirios poursuit l'avancement de son projet aurifère Cheechoo dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec,l'un des districts aurifères les plus actifs et prometteurs au Canada, la direction fournira des mises à jour sur les progrès des travaux d'exploration, les plans d'intégration et la vision globale visant à renforcer la présence de la Société dans le camp aurifère de la Baie-James.

Sirios se réjouit de rencontrer la communauté minière à Toronto et de présenter le prochain chapitre de sa direction et de sa croissance.

À propos du PDAC

Le Congrès mondial de l'exploration minérale et de l'industrie minière est le principal événement réunissant les personnes, gouvernements, sociétés et organisations liés à l'exploration minérale. En plus de rencontrer plus de 1 800 exposants, 2 500 investisseurs et 27,300 participants en personne en 2025, les participants ont également pu assister à des conférences, formations et activités de réseautage.

Le congrès annuel se tient à Toronto, au Canada. Depuis sa création en 1932, il a gagné en importance, en envergure et en influence, et constitue aujourd'hui l'événement incontournable de l'industrie minérale mondiale.

Pour plus d'information et/ou pour vous inscrire au congrès, veuillez visiter: https://www.pdac.ca/convention.

Au plaisir de vous y voir.

À propos de Sirios Resources

Ressources Sirios (TSXV: SOI) (OTCQB: SIREF) est une société d'exploration minière basée au Canada et axée sur le développement du gîte aurifère Cheechoo et sur l'exploration de son portefeuille de projets à haut potentiel pour l'or dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James au Québec.

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/285337

Source: Newsfile Partner Event