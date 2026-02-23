Montréal, Québec--(Newsfile Corp. - 23 février 2026) - Ressources Sirios (TSXV: SOI) (OTCQB: SIREF) a le plaisir d'annoncer que la Société fera une présentation lors du salon minier Pre-PDAC de Red Cloud. Nous invitons nos actionnaires et toutes les parties intéressées à se joindre à nous.

Le congrès se tiendra en personne à l'hôtel Omni King Edward à Toronto les 26 et 27 février 2026.

Le fondateur et actuel Chef de la direction Dominique Doucet, ainsi que le nouveau Chef de la direction Jean-Félix Lepage, seront tous deux présents les 26 et 27 février et feront une présentation le jeudi 26 février à 15 h 20, afin de faire le point sur la nouvelle stratégie de la Société à la suite de sa récente acquisition de la société privée Minière OVI, soutenue par Osisko.

Ressources Sirios entre dans une phase de transformation avec cette acquisition, qui renforcera son équipe de direction et créera une plateforme aurifère consolidée à l'échelle du district dans la région d'Eeyou Istchee James Bay, au Québec, en mettant l'accent sur l'avancement du projet aurifère phare de la Société, Cheechoo. La transaction permettra de renforcer l'équipe des dirigeants, d'augmenter le potentiel d'exploration en plus d'accélérer le développement de la Société.

Le Red Cloud Pre-PDAC Mining Showcase rassemble des cadres supérieurs du secteur minier, des investisseurs institutionnels et des professionnels de l'industrie pour deux jours de présentations ciblées et de rencontres individuelles.

Pour plus d'informations et/ou pour vous inscrire au congrès, veuillez consulter le site: https://redcloudfs.com/prepdac2026/.

À notre grand plaisir de vous y accueillir.

À propos de Ressources Sirios

Ressources Sirios Inc. (TSXV: SOI) (OTCQB: SIREF) (www.sirios.com/fr/) est une société d'exploration minière basée au Québec qui se concentre sur le développement de son portefeuille de propriétés aurifères à fort potentiel dans la région d'Eeyou Istchee James Bay, au Canada.

Pour consulter la version originale de ce communiqué de presse, visitez le https://www.newsfilecorp.com/release/284889

Source: Red Cloud Financial Services