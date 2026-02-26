EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

Geschäftsjahr 2025: HENSOLDT erzielt Rekord-Auftragseingang und bestätigt strukturellen Wachstumspfad



Auftragseingang steigt deutlich auf 4.710 Millionen EUR (Vorjahr: 2.904 Millionen EUR)

steigt deutlich auf 4.710 Millionen EUR (Vorjahr: 2.904 Millionen EUR) Umsatz wächst auf 2.455 Millionen EUR (Vorjahr: 2.240 Millionen EUR)

wächst auf 2.455 Millionen EUR (Vorjahr: 2.240 Millionen EUR) Book-to-Bill-Verhältnis erhöht sich auf 1,9x (Vorjahr: 1,3x)

erhöht sich auf 1,9x (Vorjahr: 1,3x) Bereinigtes EBITDA steigt auf 452 Millionen EUR (Vorjahr: 405 Millionen EUR)

steigt auf 452 Millionen EUR (Vorjahr: 405 Millionen EUR) Bereinigte EBITDA-Marge liegt mit 18,4% über den Erwartungen (Vorjahr: 18,1%)

liegt mit 18,4% über den Erwartungen (Vorjahr: 18,1%) Bereinigter Free Cashflow wächst deutlich auf 347 Millionen EUR (Vorjahr: 249 Millionen EUR)

wächst deutlich auf 347 Millionen EUR (Vorjahr: 249 Millionen EUR) Dividende in Höhe von 0,55 EUR je Aktie vorgeschlagen (Vorjahr: 0,50 EUR)

Taufkirchen, 26. Februar 2026 - Die HENSOLDT-Gruppe ("HENSOLDT") ist im Geschäftsjahr 2025 weiter profitabel gewachsen und hat ihre getroffenen Prognosen insgesamt voll erfüllt und teilweise übertroffen. Die positive Geschäftsentwicklung bestätigt die starke Wettbewerbsposition des Unternehmens im europäischen Markt für Verteidigungselektronik.



Mit einem Auftragseingang von 4.710 Millionen EUR steigerte HENSOLDT das Auftragsvolumen des Vorjahres um 62% (Vorjahr: 2.904 Millionen EUR). Damit erhöhte sich der Auftragsbestand um ein Drittel auf 8.833 Millionen EUR (Vorjahr: 6.644 Millionen EUR). Der Umsatz stieg um knapp 10% auf 2.455 Millionen EUR (Vorjahr: 2.240 Millionen EUR). Somit konnte HENSOLDT trotz verschiedener, operativer Transformationsinitiativen, die die Grundlage für künftiges Wachstum bilden, Aufträge stabil in die Umsetzung von Projektmeilensteinen und Lieferungen überführen. Das auf 1,9x angestiegene Book-to-Bill-Verhältnis unterstreicht die strukturelle Nachfragebeschleunigung und legt die Basis für weiteres Wachstum.



Zugleich steigerte HENSOLDT im Jahr 2025 die Profitabilität. Das bereinigte EBITDA wuchs auf 452 Millionen EUR an (Vorjahr: 405 Millionen EUR). Dies entspricht einer bereinigten EBITDA-Marge von 18,4%, welche die Erwartungen übertraf (Prognose: 18% oder höher). Auch der bereinigte Free Cashflow lag mit 347 Millionen EUR über der Guidance. Getragen wurde er durch die weiterhin positive operative Performance sowie durch Mittelzuflüsse aus erhaltenen Anzahlungen. Der Nettoverschuldungsgrad war mit 1,6x auf niedrigem Niveau und blieb unverändert zum Vorjahr. Hier standen der deutlichen Zunahme von freier Liquidität höhere Leasingverbindlichkeiten im Zuge des Kapazitätsausbaus gegenüber. HENSOLDT verfügt weiterhin über eine gesunde Finanzierungsstruktur und finanziellen Spielraum für Investitionen.



Oliver Dörre, CEO von HENSOLDT, sagt: "Die geopolitische Lage zwingt Europa zu einer nachhaltigen Stärkung seiner Verteidigungsfähigkeit. Das sehen wir nicht nur in steigenden Budgets, sondern seit dem letzten Halbjahr auch in beschleunigten und konkreten Beschaffungsentscheidungen. Deutschland hat hier eine Schlüsselrolle eingenommen und war 2025 ein wesentlicher Treiber unserer Auftragseingangsdynamik. Unsere intelligenten und vernetzten Sensor-, Radar- und Optroniklösungen adressieren genau den Bedarf, der sich aktuell auf dem Gefechtsfeld zeigt: schnell verfügbare und skalierbare Fähigkeiten. Mit unserer Kompetenz in Software-Defined Defence verbinden wir Hardware, Daten und Software zu integrierten, alle Domänen umfassenden Systemlösungen. Das macht uns zu einem einzigartigen Partner für Streitkräfte, die ihre Fähigkeiten kurzfristig stärken und langfristig modernisieren müssen."



Christian Ladurner, CFO von HENSOLDT, erklärt: "Ein Auftragseingang auf Rekordniveau und ein deutlich gestiegener Auftragsbestand geben uns hohe Planungssicherheit. Gleichzeitig haben wir gezeigt, dass wir Wachstum profitabel steigern können. Die EBITDA-Marge liegt über unserer Prognose, der Free Cashflow unterstreicht die operative Leistungsfähigkeit des Unternehmens. Wir investieren konsequent in Kapazitäten und Prozesse, um die gestiegene Nachfrage zuverlässig umzusetzen. Mit gezielten Ramp-up-Maßnahmen schaffen wir die Grundlage, unseren Auftragsbestand planmäßig in Umsatz zu überführen und unseren Wachstumspfad nachhaltig abzusichern."



Sensors: Hohe Auftragsdynamik stärkt Umsatzwachstum



Im Segment Sensors waren für den Auftragseingang in Höhe von 3.143 Millionen EUR vor allem Aufträge für Luftverteidigungsradare, für das Eurofighter-Programm, für PEGASUS sowie für P8-Poseidon entscheidend. Mit einem Anstieg von 8% auf 2.058 Millionen EUR verzeichnete das Segment eine solide Umsatzentwicklung - trotz des langsameren Starts der Radarproduktion in der ersten Hälfte des Jahres 2025. Das Pass-Through-Geschäft ging weiter zurück. Das bereinigte EBITDA lag bei 394 Millionen EUR, die EBITDA-Marge bei 19,2%. Hier wirkte sich der logistische Hochlauf noch geringfügig aus.



Optronics: Signifikantes Volumenwachstum treibt Profitabilität



Im Segment Optronics konnte der Auftragseingang signifikant gesteigert werden, die 1.585 Millionen EUR des Geschäftsjahres 2025 bedeuten mehr als eine Verdopplung gegenüber dem Vorjahr. Treiber waren vor allem Aufträge für die Plattformen Luchs 2 und Leopard 2. Der Umsatz verzeichnete einen Anstieg von 20% auf 419 Millionen EUR. Beim bereinigten EBITDA konnte dank gestiegenem Volumen und Skaleneffekten eine Verbesserung von über 140% auf 58 Millionen EUR verzeichnet werden. Die EBITDA-Marge betrug 13,8%.



Dividendenvorschlag und Ausblick auf das Geschäftsjahr 2026



Aufgrund der positiven Geschäftsentwicklung beabsichtigt der Vorstand von HENSOLDT, dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung in Höhe von 0,55 EUR je Aktie vorzuschlagen. Das entspricht einer Steigerung um 10% (+0,05 EUR) gegenüber dem Vorjahr.



Für das Geschäftsjahr 2026 hat HENSOLDT seinen Wachstumspfad weiter konkretisiert und seine Prognose teilweise präzisiert oder angehoben. So erwartet das Unternehmen nun einen Umsatz von etwa 2.750 Millionen EUR (bisher: Wachstum von 10%) sowie unverändert ein Book-to-Bill-Verhältnis von 1,5x bis 2,0x. Die Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge wurde auf 18,5% bis 19% angehoben (bisher: +50 Basispunkte pro Jahr). Der bereinigte Free Cashflow soll weiterhin etwa 40% des bereinigten EBITDA betragen, während das Ziel für den Nettoverschuldungsgrad auf etwa 1,5x spezifiziert wurde.





Kennzahlen

Millionen EUR GJ 2025 GJ 2024 Umsatz 2.455 2.240 Bereinigtes EBITDA 452 405 Bereinigte EBITDA-Marge 18,4% 18,1% Auftragseingang 4.710 2.904 Auftragsbestand 8.833 6.644 Book-to-Bill-Verhältnis 1,9x 1,3x Bereinigter Free Cashflow 347 249 Nettoverschuldungsgrad 1,6x 1,6x



Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 sind auf der Investor Relations Webseite der HENSOLDT AG abrufbar. Der geprüfte Konzernabschluss wird am 26. März 2026 veröffentlicht. Die Ergebnisse für das erste Quartal 2026 werden voraussichtlich am 6. Mai 2026 veröffentlicht.





Über HENSOLDT

HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensorlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Systemintegrator bietet HENSOLDT plattformunabhängige, vernetzte Sensoren an. Zugleich treibt das Unternehmen die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und investiert in neue Lösungen auf Grundlage von Software-Defined Defence. Außerdem erweitert das Unternehmen sein Angebot um neue Service-Modelle und baut sein Portfolio an Systemlösungen aus. 2025 erzielte HENSOLDT einen Umsatz von 2,46 Milliarden Euro. Nach der Übernahme der ESG-Gruppe beschäftigt das Unternehmen rund 9.200 Mitarbeiter. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert.

