BONN (dpa-AFX) - Die Deutsche Telekom will im laufenden Jahr weiter wachsen. So soll der um Sondereffekte bereinigte Gewinn inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) um sieben Prozent auf rund 47,4 Milliarden Euro steigen, teilte der Dax-Konzern am Donnerstag in Bonn mit. Der bereinigte freie Finanzmittelzufluss (Free Cashflow AL) soll auf rund 19,8 Milliarden Euro ansteigen. 2025 wurden hier rund 19,6 Milliarden Euro verbucht. Laut einem vom Konzern selbst zusammengestellten Konsens erwarteten Analysten beim operativen Ergebnis etwas weniger, beim freien Barmittelfluss aber etwas mehr.

Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz der Telekom gegenüber dem Vorjahr um 2,9 Prozent auf rund 119,1 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (Ebitda AL) kletterte um 2,8 Prozent auf 44,2 Milliarden Euro. Der Umsatz liegt dabei etwas über den Markterwartungen, während der operative Gewinn den Erwartungen entsprach. Unter dem Strich verdiente die Telekom 9,6 Milliarden Euro nach knapp 11,2 Milliarden im Vorjahr./err/stk