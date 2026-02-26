Der Deutsche Telekom wartet am Donnerstagmorgen mit guten Geschäftsergebnissen für 2025 auf und will in diesem Jahr weiter wachsen. Kann das die Aktie jetzt noch mehr antreiben? Mehr Umsatz, weniger Gewinn Gute Nachrichten für Aktionäre: Die Deutsche Telekom hat im Geschäftsjahr 2025 sowohl ihren Umsatz als auch ihr operatives Ergebnis gesteigert. Dabei wurden bei den Erlösen auch die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz stieg um 2,9% ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de