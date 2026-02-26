© Foto: picture alliance / Geisler-Fotopress | Christoph Hardt/Geisler-FotopresStarkes Wachstum, hoher Cashflow, solide operative Basis - eigentlich spricht vieles für die Telekom. Doch in der Bilanz steckt ein Punkt, der nicht ins Bild passt. Anleger fragen sich: Wie stabil ist die Story wirklich?Deutsche Telekom will im laufenden Jahr weiter wachsen und peilt 2026 ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen inklusive Leasingkosten (EBITDA AL) von rund 47,4 Milliarden Euro an - ein Plus von sieben Prozent. Der bereinigte Free Cashflow AL soll auf 19,8 Milliarden Euro steigen. Analysten hatten beim operativen Ergebnis etwas weniger, beim Barmittelfluss jedoch etwas mehr erwartet. Für 2025 meldete der Konzern einen Umsatzanstieg um 2,9 Prozent auf …Den vollständigen Artikel lesen
