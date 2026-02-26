5 Top Aktien FTSE 100 | Rolls-Royce: Prognose rauf, Allianz: Rekorde & Telekom: Auf Kurs
© 2026 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|33,780
|33,790
|13:30
|33,780
|33,790
|13:30
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:17
|Gewinne der Allianz sprudeln weiter - Aktie gibt trotzdem nach
|13:12
|Bei Allianz und Münchener Rück läuft es rund
|13:01
|ROUNDUP: Gewinne der Allianz sprudeln weiter - Aktie gibt trotzdem nach
| MÜNCHEN (dpa-AFX) - Geringere Katastrophenschäden haben der Allianz im vergangenen Jahr einen Rekordgewinn im Tagesgeschäft beschert. Das operative Ergebnis stieg um gut acht Prozent auf knapp 17,4...
► Artikel lesen
|12:58
|Allianz reports €17.4 billion profit as new strategic cycle begins
|12:50
|Allianz's Q4'25 operating profit rises 3%, FY'25 hits 'record' €17.4bn
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:23
|Internet: Telekom peilt bei Glasfaser-Ausbau 25 Millionen Haushalte an
|13:17
|T-Mobile PL telco sees revenues up 3.7 pct y/y in 2025, EBITDaL up 7.4 pct y/y
|13:09
|3. Liga live bei MagentaSport: Schiri-Krise? Deniz Aytekin: "In dem Alter habe ich solche Spiele nicht so über die Bühne bringen können!" - sein Appell "Wir brauchen wieder ein bisschen Toleranz!"
|München (ots) - Schiris im Fokus, auch in der 3. Liga - und mit Deniz Aytekin einer der Besten seiner Zunft mittendrin! Der 47-jährige, der am vergangenen Wochenende die Partie Aachen gegen Verl leitete...
► Artikel lesen
|12:54
|BARCLAYS stuft DEUTSCHE TELEKOM AG auf 'Overweight'
|LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Overweight" mit einem Kursziel von 38,50 Euro belassen. Das vierte Quartal habe erwartungsgemäß...
► Artikel lesen
|12:43
|Deutsche Telekom CEO lauds 2025 gains
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|13:23
|London midday: FTSE touch higher as LSEG, Rolls-Royce rally
|12:55
|Rolls-Royce mit guter Bilanz - Aktie steigt kräftig
|12:42
|BERNSTEIN RESEARCH stuft Rolls-Royce auf 'Neutral'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 900 Pence auf "Market-Perform" belassen. Der Triebwerkhersteller...
► Artikel lesen
|11:54
|5 Top Aktien FTSE 100 | Rolls-Royce: Prognose rauf, Allianz: Rekorde & Telekom: Auf Kurs
|5 Top Aktien FTSE 100 | Rolls-Royce: Prognose rauf, Allianz: Rekorde & Telekom: Auf Kur
► Artikel lesen
|11:45
|Aktien Europa: Rekordlauf setzt sich mit moderatem Tempo fort
| PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekorden zahlreicher europäischer Börsen ging es am Donnerstag mit leichtem Schwung weiter aufwärts. Die am Vorabend mit Spannung erwarteten Quartalszahlen...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ALLIANZ SE
|377,80
|-0,97 %
|DEUTSCHE TELEKOM AG
|33,780
|+0,36 %
|ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
|15,960
|+3,91 %