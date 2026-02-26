Die Deutsche Telekom setzt ihren Wachstumskurs fort und peilt für das laufende Geschäftsjahr die nächste operative Bestmarke an. Wie der DAX-Konzern am Donnerstag in Bonn mitteilte, soll das um Sondereinflüsse bereinigte EBITDA AL um rund sieben Prozent auf etwa 47,4 Milliarden Euro zulegen. Erwartet wurden hier im Vorfeld nur 46,5 Milliarden Euro.Auch beim Mittelzufluss zeigt sich das Management zuversichtlich: Der bereinigte Free Cashflow AL wird bei rund 19,8 Milliarden Euro erwartet - nach gut ...Den vollständigen Artikel lesen ...
