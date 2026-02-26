EQS-News: SWI Group / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

LONDON, 26. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Im Anschluss an die Ankündigung vom 19. Februar 2026 gibt die an der Euronext Amsterdam notierte SWI Group ("SWI") bekannt, dass sie (über eine hundertprozentige Tochtergesellschaft) eine weitere verbindliche Vereinbarung über den Erwerb zusätzlicher Beteiligungen an digitalen Infrastrukturen und technologiegestützten Unternehmen für einen Gesamtkaufpreis von 330 Millionen USD abgeschlossen hat. Wie bereits angekündigt, hat SWI Digital am 1. Februar 2026 seine Option ausgeübt, das gesamte (und nicht nur einen Teil) des ausgegebenen Aktienkapitals einer privaten Holdinggesellschaft, die Beteiligungen an denselben digitalen Infrastruktur- und Technologieunternehmen hält, für einen Gesamtkaufpreis von 170 Millionen US-Dollar zu erwerben. Nach Abschluss beider Transaktionen wird SWI voraussichtlich 77,2 % des mit den Vorzugsaktien des Unternehmens verbundenen Liquidationspräferenz in Höhe von 1,124 Mrd. USD und rund 38,3 % des gesamten Aktienbesitzes des Unternehmens halten. Der Abschluss der Transaktionen steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörden und anderer Abschlussbedingungen. Diese regulatorischen Verfahren sind vertraulicher Natur. Hinweise für Redakteure Informationen zur SWI Group SWI Stoneweg Icona Group ( www.swi.com ), notiert an der Amsterdamer Euronext-Börse unter SWICH (ISIN: SGXPZ11CH7U7), ist ein von starkem Unternehmergeist geprägter alternativer Investmentkonzern, der in zahlreichen Sektoren tätig ist, darunter Rechenzentren, Immobilien, Kredite und der Finanzsektor. Die Anlagestrategien des Unternehmens basieren auf gründlicher Recherche, fundiertem Wissen aus erster Hand und der Fähigkeit, Strategien effizient umzusetzen, um das größtmögliche Renditepotenzial zu erzielen. Im Bereich der digitalen Infrastruktur ist die Gruppe über AiOnX in der Entwicklung, dem Erwerb und der Verwaltung von Rechenzentrums-Assets tätig. Der Ansatz der Gruppe in diesem Bereich umfasst den gesamten Investitionszyklus - von der Beschaffung und Entwicklung bis hin zum Bau und Betrieb - mit dem Ziel, im Laufe der Zeit eine hochwertige, gewinnbringende Infrastruktur aufzubauen. Die Gruppe verfügt derzeit über fünf Rechenzentrumsstandorte in Europa: in Irland, Großbritannien, Dänemark, Spanien und Italien. Die SWI Group stützt sich bei der Identifizierung, Entwicklung und Verwaltung von Chancen auf der ganzen Welt auf lokale Teams, sowohl bei Immobilien- als auch bei Investitionsstrategien. Die SWI Group verwaltet ein Vermögen von rund 11 Milliarden Euro und beschäftigt etwa 300 Mitarbeitende in 26 Niederlassungen weltweit. View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/an-der-euronext-amsterdam-notierte-swi-stoneweg-icona-group-erweitert-digitale-prasenz-durch-erwerb-eines-bedeutenden-anteils-an-us-rechenzentrumsunternehmen-302698007.html



