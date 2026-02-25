EQS-News: SWI Group / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Finanzierung

Die an der Euronext Amsterdam notierte SWI Stoneweg Icona Group steigt mit einer Mehrheitsbeteiligung an Polarise, einem führenden europäischen NVIDIA Cloud Partner, in den Bereich KI-Computing ein und schafft eine vollständig integrierte europäische KI-Infrastrukturplattform



- Die SWI Stoneweg Icona Group hat sich bereit erklärt, eine Mehrheitsbeteiligung an Polarise zu erwerben, einem führenden europäischen NVIDIA Cloud Partner - Durch diese Vereinbarung wird die Strategie der SWI Group im Bereich Rechenzentren und KI weiter gestärkt, da die SWI-eigene 2,3-GW-AiOnX-Rechenzentrumsplattform um GPU-as-a-Service- und AI-as-a-Service-Funktionen erweitert wird - Die Bewertung von Polaris wird nach Abschluss der Investition der SWI Group auf 0,5 Milliarden Euro festgelegt - SWI stellt 1,0 Milliarden Euro für den Ausbau der digitalen Infrastrukturstrategie von Polarise bereit - Die Transaktion bietet Polarise umfassende infrastrukturelle und finanzielle Unterstützung, um seine Expansion voranzutreiben und zu einem wichtigen europäischen Akteur im Bereich der digitalen KI-Infrastruktur zu werden LONDON, 25. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Die SWI Stoneweg Icona Group hat sich bereit erklärt, eine Mehrheitsbeteiligung an Polarise, einem europäischen NVIDIA Cloud Preferred Partner, zu erwerben (einschließlich einer Kapitalbeteiligung in Höhe von 100 Millionen Euro für den Betrieb), was eine natürliche Erweiterung der Rechenzentrumsstrategie der Gruppe im Bereich KI-Computing darstellt. Die Transaktion erweitert die AiOnX-Plattform um GPU- und AI-as-a-Service-Funktionen und unterstützt die SWI Group in ihrem Bestreben, eine skalierbare, umsatzgenerierende digitale Infrastruktur in ganz Europa aufzubauen. Die Transaktion wird das gebündelte Wissen und die Erfahrung der jeweiligen Teams nutzen und gleichzeitig darauf abzielen, zusätzliche Kompetenzen aufzubauen und die Umsetzung der neuen Pipeline durch strategische Neueinstellungen in Schlüsselpositionen zu beschleunigen. Polarise ist ein in Deutschland ansässiger Komplettanbieter für KI-Digitalinfrastruktur, der sich auf den Aufbau der zugrunde liegenden Infrastruktur für KI und die Bereitstellung von Hochleistungsrechnerkapazitäten (High Performance Computing, HPC) über seine Hardware- und Softwareangebote konzentriert. Polarise ist sowohl Preferred NVIDIA Partner als auch offizieller NVIDIA Cloud Service Provider. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Telekom und NVIDIA hat Polaris kürzlich die erste KI-Fabrik in industriellem Maßstab in Deutschland eröffnet, nachdem bereits eine erste KI-Fabrik in Oslo, Norwegen, in Betrieb genommen worden war. Polarise konzentriert sich darauf, erstklassige Dienstleistungen für die Anforderungen führender Unternehmen und staatlicher KI-Computing-Anwendungen bereitzustellen, und kann dabei auf 15 Jahre Erfahrung zurückgreifen. Diese neue Partnerschaft wird alle zukünftigen finanziellen Anforderungen zur Erweiterung des Angebots von Polarise sichern und die bestehende europaweite Plattform von AiOnX mit einer Kapazität von 2,3 GW nutzen, um die Bereitstellung von Rechenleistung auf dem gesamten Kontinent rasch auszuweiten und Marktpräsenz in anderen europäischen Ländern aufzubauen. Abgesehen vom Erwerb der strategischen Beteiligung an Polarise hat die SWI Group weitere 1,0 Milliarden Euro für die Erweiterung und den Ausbau der Standortpipeline der Partnerschaft bereitgestellt, wodurch hochmoderne KI-Fabriken entstehen werden, deren Betrieb durch die neuesten GPUs von NVIDIA unterstützt wird. Die Zusage in Höhe von 1 Milliarde Euro spiegelt die Überzeugung von SWI wider, dass die Nachfrage nach KI-Rechenleistung in Europa strukturell zunehmen wird und es hierfür gut kapitalisierte, integrierte Plattformen bedarf. Diese Allokation ermöglicht die Aktivierung der jeweiligen Pipelines beider Parteien. Polarise erhält das Kapital für die Durchführung bereits gesicherter Akquisitionen, während SWI aufgrund der besseren Kontrolle über die zukünftigen operativen Elemente seine Chancen mit größerem Engagement nutzen kann. Max-Hervé George, Gründer und Geschäftsführer der SWI Group, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit einem so angesehenen Unternehmen im Bereich GPU- und AI-as-a-Service, die es uns ermöglicht, unsere bestehenden Investitionen in Rechenzentren auf die kritischen Betriebselemente im Zusammenhang mit GPU-Computing und Kundenschnittstellen auszuweiten. Unser Ziel ist es, den führenden Entwickler und Betreiber digitaler Infrastruktur in Europa zu werden. Wir können uns keinen besseren Weg vorstellen, als mit dem außergewöhnlichen Team von Polarise zusammenzuarbeiten." Michel Boutouil, Gründer und Geschäftsführer von Polarise, führt weiter aus: "Die Partnerschaft mit der SWI Group wird es uns ermöglichen, unsere Mission erheblich zu beschleunigen und innerhalb kürzerer Zeit neue Grenzen zu erreichen - wertvolle Zeit, die Europa im globalen KI-Wettlauf wieder aufholen muss. Eine so solide Finanzierungszusage von einem Partner, der unsere Ambitionen genau versteht, sowie eine umfangreiche bestehende Stromversorgung an strategischen Standorten in Europa sind eine hervorragende Grundlage für die weitere Entwicklung der dringend benötigten digitalen Infrastruktur in Europa." "Gemeinsam bauen die SWI Group, AiOnX und Polarise eine integrierte europäische KI-Infrastrukturplattform auf, die Stromversorgung, Rechenleistung und Bereitstellung umfasst." Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise Insiderinformationen im Sinne der EU-Marktmissbrauchsverordnung (596/2014). Hinweise für die Redaktion Informationen zur SWI Group Die SWI Stoneweg Icona Group( www.swi.com ), die an der Amsterdamer Euronext-Börse unter SWICH (Isin: SGXPZ11CH7U7) notiert ist, ist ein Konglomerat für alternative Investitionen, das von einem starken Unternehmergeist geprägt ist und in zahlreichen Sektoren tätig ist, darunter Rechenzentren, Immobilien, Kredite und der Finanzsektor. Die Anlagestrategien des Unternehmens basieren auf gründlicher Recherche, fundiertem Wissen aus erster Hand und der Fähigkeit, Strategien effizient umzusetzen, um das maximale Renditepotenzial zu erzielen. Im Bereich der digitalen Infrastruktur ist die Gruppe über AiOnX in der Entwicklung, dem Erwerb und der Verwaltung von Rechenzentrums-Assets tätig. Der Ansatz der Gruppe in diesem Bereich umfasst den gesamten Investitionszyklus - von der Beschaffung und Entwicklung bis hin zum Bau und Betrieb - mit dem Ziel, im Laufe der Zeit eine hochwertige, gewinnbringende Infrastruktur aufzubauen. Die Gruppe verfügt derzeit über fünf Rechenzentrumsstandorte in Europa: in Irland, Großbritannien, Dänemark, Spanien und Italien. Die SWI Group stützt sich bei der Identifizierung, Entwicklung und Verwaltung von Chancen auf der ganzen Welt auf lokale Teams, sowohl bei Immobilien- als auch bei Investitionsstrategien. Die SWI Group verwaltet ein Vermögen von rund 11 Milliarden Euro und beschäftigt etwa 300 Mitarbeiter in 26 Niederlassungen weltweit. Informationen zur Polarise GmbH Polarise ( www.polarise.eu ) wurde in Deutschland gegründet und ist eine führende europäische KI-Infrastrukturplattform, die durch eine Kombination aus speziell entwickelten KI-Rechenzentren, fortschrittlichen Softwarefunktionen und fundiertem operativem Fachwissen hochleistungsfähiges Computing (High Performance Computing, HPC) in großem Maßstab bereitstellt. Als einer der bevorzugten NVIDIA Cloud-Partner und NVIDIA Cloud-Dienstleister in Europa ermöglicht Polarise Unternehmen und staatlichen Kunden die Bereitstellung geschäftskritischer KI-Workloads mit hoher Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit auf dem gesamten Kontinent. View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/die-an-der-euronext-amsterdam-notierte-swi-stoneweg-icona-group-steigt-mit-einer-mehrheitsbeteiligung-an-polarise-einem-fuhrenden-europaischen-nvidia-cloud-partner-in-den-bereich-ki-computing-ein-und-schafft-eine-vollstandig-int-302697366.html



