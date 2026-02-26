Der Rückversicherer Munich Re hat am Donnerstagmorgen seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vorgelegt. Zwar übertraf das DAX-Unternehmen seine eigene Prognose leicht und hatte bereits am Vortag eine Dividendenerhöhung angekündigt, bei den Anlegern lösten diese Nachrichten jedoch keine neue Euphorie aus.Wie DER AKTIONÄR berichtete, hatte der Markt bereits im Vorfeld mit einem außergewöhnlich starken Quartal gerechnet. Mit einem Jahresüberschuss von rund 6,1 Milliarden Euro übertraf das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär