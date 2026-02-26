Cheseaux-sur-Lausanne - Nach einem kleinen Plus 2024 hat der Verschlüsselungs- und Cybersicherheitsspezialist Kudelski das Geschäftsjahr 2025 wieder klar im Minus abgeschlossen. In allen Geschäftsbereichen waren die Umsätze rückläufig. Konkret gingen die Verkäufe der fortgeführten Geschäfte im Vorjahr um 5,6 Prozent auf 371,0 Millionen US-Dollar zurück, wie Kudelski am Donnerstag mitteilte. Die nach dem Verkauf von Skidata verbliebenen drei Geschäftsbereiche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab