Puma hat ein schwieriges Geschäftsjahr hinter sich. Nach einem strategischen "Reset" rutschte das Unternehmen tief in die Verlustzone. Auch für 2026 stellt sich der Konzern auf ein weiteres Übergangsjahr mit operativem Verlust ein. Die Aktie gab vorbörslich nach, drehte mittlerweile aber ins Plus.Im Geschäftsjahr 2025 sanken die Umsätze währungsbereinigt um 8,1 Prozent auf 7,30 Milliarden Euro. Alle Regionen und Produktbereiche verzeichneten Rückgänge. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
