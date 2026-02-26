© Foto: Marijan Murat - picture alliance/dpaWährend die Aufrüstung Europas Hensoldt einen historischen Auftragsschub beschert, bleibt die Börse frostig. Vorbörslich verliert die Aktie - trotz Rekordmarge und wachsendem Auftragsberg.Hensoldt hat für das Jahr 2025 solide, aber nicht in allen Punkten ganz überzeugende Zahlen vorgelegt. Der Umsatz stieg um knapp zehn Prozent auf 2,46 Milliarden Euro und lag damit leicht unter dem Marktkonsens von 2,50 Milliarden Euro. Trotz des Wachstums reagierten Anleger zunächst zurückhaltend: Die Aktie fällt um über 5 Prozent. Gleichzeitig zeigt der kräftige Auftragsschub, wie stark Hensoldt von der Aufrüstung seiner europäischen Nachbarn und der deutschen "Zeitenwende" profitiert. "Die geopolitische …Den vollständigen Artikel lesen
