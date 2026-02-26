KION hat 2025 operativ ein wichtiges Signal gesetzt: Die Kundennachfrage zog an, der Auftragseingang stieg in beiden Segmenten deutlich und lag konzernweit mit 11,705 Mrd. € klar über dem Vorjahr (10,321 Mrd. €). Das spricht für eine gute Visibilität ins Jahr 2026 - vor allem, weil der Zuwachs nicht nur aus einem Bereich kommt. Industrial Trucks & Services (ITS): Auftragseingang +4,9% auf 8,147 Mrd. €, Bestellungen +8,6% auf 266.000 Fahrzeuge Supply Chain Solutions (SCS): Auftragseingang +39,5% auf 3,599 Mrd. € - getrieben von Projekten (u. a. E-Commerce) und robustem Service Umsatz leicht rückläufig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
