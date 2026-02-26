ROLLS ROYCE hat die Mittelfristziele erhöht: So soll der operative Gewinn vor Sondereffekten im Jahr 2028 jetzt 4,9 bis 5,2 Mrd. britische Pfund erreichen und damit mindestens eine Milliarde mehr als bislang angepeilt. Zudem will man Milliardensummen (7 bis 9 Mrd. Pfund in den Jahren 2026-2028) in den Rückkauf eigener Aktien stecken. 2,5 Mrd. Pfund sollen bereits in diesem Jahr fließen. Kein Wunder also, dass der Kurs der Aktie heute ein Rekordhoch erreicht hat: Zeitweise ging es um mehr als 8 % hinauf! Und für die Statistiker: Seit Anfang des Jahres hat die Aktie etwa ein Fünftel an Wert gewonnen, in den vergangenen drei Jahren verzehnfachte sich der Wert sogar!



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion



