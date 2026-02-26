Globale Unternehmen setzen verstärkt auf Innovation und Konsumentenverständnis, um ihre Umsätze in den nächsten drei Jahren zu steigern.

LONDON, UK / ACCESS Newswire / 26. Februar 2026 / Eine neue Studie mit dem Titel "Innovation Reignited: C-Suite insights on the state of innovation" von Ipsos, Alchemy-RX und Market Logic zeigt, dass Innovation weltweit rasch zum Eckpfeiler von Unternehmenswachstumsstrategien wird. Laut den Ergebnissen der Umfrage unter Führungskräften der C-Suite erwarten 82 % der Unternehmen, dass Innovation ihre Wachstumsstrategie vorantreiben wird. Dennoch gehen nur die ehrgeizigsten Führungskräfte (33 %) davon aus, dass dies in den nächsten drei Jahren mehr als 20 % des Umsatzes ausmachen wird.

Da jedoch laut den Befragten weniger als 75 % der Innovationsvorhaben alle ihre Ziele erreichen, ist das Risiko, ehrgeizige Wachstumsziele zu verfehlen, für diejenigen, die ihre Innovationsprozesse nicht optimieren, erheblich.

Ein tieferes Konsumentenverständnis ist entscheidend

Trotz der bekannten Notwendigkeit eines kundenzentrierten Ansatzes gaben 32 % der Führungskräfte an, dass mangelndes Konsumentenverständnis ein wesentliches Hindernis für sinnvolle Innovationen darstellt.

Das Ausfüllen der Informationslücke durch einfaches Hinzufügen weiterer Daten verspricht keine Abkürzung zu einem tieferen Verständnis. Trotz hoher Investitionen in primäre Verbraucherforschung fühlen sich 46 % der Unternehmen unterversorgt mit Erkenntnissen und stellen fest, dass diese nicht in dem Umfang gewonnen werden, der für die Entwicklung weiterer Ideen erforderlich ist. Die Umfrageergebnisse identifizierten zwei wesentliche Faktoren: Bedenken hinsichtlich der Datengenauigkeit (28 %) und Frustration darüber, zu viele Daten aber zu wenig verwertbare Erkenntnisse (24 %) zu haben.

KI ist der zentrale Hebel für den Durchbruch

Viele Unternehmen versuchen, Hindernisse zu überwinden, indem sie KI einsetzen, um ihre Innovationsprozesse zu skalieren und zu beschleunigen. Überwältigende 83 % der Befragten erwarten, dass KI in den nächsten drei Jahren einen "sehr großen" oder "extrem starken" Einfluss auf ihre Innovationspipeline haben wird.

Viele haben begonnen, in KI-Fähigkeiten zu investieren, und deren Auswirkungen beginnen sich in der Innovationspipeline bemerkbar zu machen. Zu den wichtigsten Anwendungsbereichen gehören:

- Nutzung von KI zur Durchsuchung oder Zusammenfassung einer Forschungsdatenbank (45 %)

- Entwicklung oder Optimierung neuer Produkt-/Dienstleistungskonzepte (45 %)

- Testen neuer Konzepte mit KI statt mit menschlichen Teilnehmern (41 %)

Insgesamt zeichnen die Forschungsergebnisse ein Bild von Unternehmen, die sich offensiv auf innovationsgetriebenes Wachstum ausrichten und gleichzeitig mit operativen Engpässen, einer sich beschleunigenden Konsumentendynamik und neuen Anforderungen an Insights-Organisationen zu kämpfen haben.

"Die Umfrage unterstreicht die dringende Notwendigkeit eines agileren, technologiegestützten Innovationsprozesses. Teams, die nicht nur mit dem Kundenverhalten Schritt halten, sondern es sogar vorhersagen möchten, sollten darauf abzielen, während ihres gesamten Innovationsprozesses mit KI zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass sie alle verfügbaren Erkenntnisse nutzen", so Olaf Lenzmann, Chief Innovation and Product Officer bei Market Logic.

Richard Davies, Mitbegründer von Alchemy-Rx, fügte hinzu: "Diese Umfrage bestätigt, dass die Innovation in Unternehmen ins Stocken geraten ist. Dies ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass Unternehmen nicht über ausreichende Verbraucherkenntnisse verfügen, was mit unzureichenden Ideenfindungsprozessen einhergeht, die zu einer Vielzahl undifferenzierter Produkteinführungen führen, sowie auf die Unfähigkeit, die Notwendigkeit einer erheblichen Anzahl von Ideen zu Beginn des Prozesses zu erkennen. Unternehmen müssen sich neu ausrichten und Erkenntnisse und Ideenfindung neu priorisieren, um innovationsgetriebenes Wachstum zu generieren."

Aron Galonsky von Ipsos teilte diese Ansicht und sagte: "Aus mehr als 50 Jahren Erfahrung in diesem Bereich weiß Ipsos aus erster Hand, wie wichtig Innovation für den Geschäftserfolg ist. Diese Umfrage unterstreicht dies einmal mehr. Da sich die Märkte jedoch beschleunigt haben, Automatisierung zum Standard geworden ist und KI allgegenwärtig ist, legen Unternehmen nicht genügend Wert auf Innovation - zu ihrem eigenen Nachteil. Eine Neuausrichtung ist unerlässlich, um wieder zu Wachstum zurückzukehren."

Klicken Sie hier, um eine vollständige Kopie der Umfrage herunterzuladen.

Über Market Logic

Market Logic ist der führende SaaS-Anbieter von Markt- und Insights-Lösungen. Mit DeepSights, unserer speziell entwickelten KI-Technologie für Insights, unterstützen wir Expertenteams und Entscheidungsträger im gesamten Unternehmen dabei, verlässliche Erkenntnisse schnell und skalierbar in ihre Entscheidungsprozesse einzubinden. Seit mehr als 15 Jahren helfen wir weltweit Hunderten von verbraucherorientierten Marken dabei, durch solide Insights zu erfolgreichen Unternehmen zu werden. Marktführer wie Unilever, Vodafone, Bayer und Tesco wurden mit Unterstützung von Market Logic zu Innovationstreibern, die intelligentere Marktentscheidungen treffen. Mehr erfahren können Sie unter https://marketlogicsoftware.com/.

Über IPSOS

In unserer sich schnell verändernden Welt ist der Bedarf an zuverlässigen Informationen für sichere Entscheidungen größer denn je. Wir bei Ipsos sind davon überzeugt, dass unsere Kunden mehr als nur einen Datenlieferanten brauchen. Sie brauchen einen Partner, der präzise und relevante Informationen liefert und diese in umsetzbare Erkenntnisse umwandelt. Deshalb bieten unsere leidenschaftlich neugierigen Experten nicht nur präziseste Messungen, sondern gestalten diese so, dass sie ein echtes Verständnis der Gesellschaft, der Märkte und der Menschen vermitteln. Dazu nutzen wir das Beste aus Wissenschaft, Technologie und Know-how und wenden bei allem, was wir tun, die Prinzipien Sicherheit, Einfachheit, Schnelligkeit und Substanz an. So können unsere Kunden schneller, intelligenter und mutiger handeln. Letztendlich lässt sich Erfolg auf eine einfache Wahrheit zurückführen: Man handelt besser, wenn man sich sicher ist. Erfahren Sie mehr unter https://www.ipsos.com/

Über Alchemy-Rx

Alchemy-Rx ist eine Wachstumsberatung, die mit einem einzigen Ziel gegründet wurde: Marken beim Wachstum zu unterstützen. Wir helfen ambitionierten Marken dabei, neue Chancen zu entdecken und praktische, wirkungsvolle Strategien zu entwickeln. Mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen Strategie, Marketing, Innovation und Analytik bringt unser Team jahrzehntelange operative Erfahrung mit, um umsetzbare Lösungen zu liefern, die zu echten Ergebnissen führen. Von Start-ups bis hin zu Fortune-200-Unternehmen entscheiden sich Kunden für Alchemy-Rx, weil wir schnell, praktisch und effektiv arbeiten und uns auf ihre dringendsten Wachstumsherausforderungen konzentrieren.

Erfahren Sie mehr unter https://www.alchemy-rx.com/

Daniela Zuin

CMO, Market Logic Software

E-Mail: Daniela.zuin@marketlogicsoftware.com

Tel: +44 7799113040

QUELLE: Market Logic Software GmbH

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83154Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83154&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=US0000000003Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.