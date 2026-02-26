Anzeige
WKN: 918422 | ISIN: US67066G1040 | Ticker-Symbol: NVD
Tradegate
26.02.26 | 12:04
167,24 Euro
+0,93 % +1,54
Branche
Halbleiter
Aktienmarkt
S&P 500
NASDAQ-100
S&P 100
DJ Industrial
1-Jahres-Chart
NVIDIA CORPORATION Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NVIDIA CORPORATION 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
167,14167,2612:05
167,12167,2812:05
Dow Jones News
26.02.2026 10:57 Uhr
327 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Starke Nvidia-Zahlen verpuffen

DJ MÄRKTE EUROPA/Behauptet - Starke Nvidia-Zahlen verpuffen

DOW JONES--Die europäischen Börsen bewegen sich im Frühhandel am Donnerstag um ihre Vortageschlussstände. Der DAX verliert 0,1 Prozent auf 25.148 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es dagegen um 0,1 Prozent nach oben. Der Euro bewegt sich ebenfalls kaum, er kostet 1,1806 Dollar. Am Anleihemarkt geht es mit den Marktzinsen seitwärts.

Während die Akteure eine Flut von Quartalszahlen zu bewältigen haben, wirken die mit Spannung erwarteten Zahlen von Nvidia in der Breite zunächst nicht, obwohl sie sehr gut und auch deutlich besser als erwartet ausgefallen sind. Sie schienen nicht auszureichen, um die Zweifel der Anleger über die Nachhaltigkeit zukünftiger KI-Investitionen zu zerstreuen, so Börsianer. Die Nvidia-Aktie selbst reagierte nachbörslich auf die Zahlen kaum.

Derweil gaben Salesforce nachbörslich deutlicher nach um rund 5 Prozent, weil der Ausblick des SAP-Wettbewerbers enttäuschte, während die Quartalszahlen besser ausfielen als erwartet. Salesforce-Chef Benioff betonte, er lasse sich vom jüngsten Ausverkauf bei Softwareunternehmen nicht beirren. "Dies ist nicht unsere erste SaaS-Apokalypse", so Benioff. Aktien von Softwarunternehmen aber auch anderer Branchen waren zuletzt mit Sorgen unter Druck geraten, KI-Anwendungen könnten eine Gefahr für die Geschäftsmodelle darstellen. SAP verlieren 0,3 Prozent.

Akzente könnten von der Geopolitik ausgehen. Vertreter der USA und des Irans treffen sich wieder zu Gesprächen in Genf. Weil es bislang keine Fortschritte bei den Verhandlungen über das iranische Atomprogramm gibt, drohen die USA mit einem militärischen Eingriff.

Zahlen bewegen Kurse

Aus dem DAX haben am Donnerstag vier Unternehmen Zahlen vorgelegt, Allianz, Deutsche Telekom, Munich Re und Scout24. Die Allianz-Aktie verliert trotz ordentlicher Zahlen und der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms 1,3 Prozent. Als Schwachpunkt im Geschäftsbericht machen die Analysten von RBC den Ausblick. Der Versicherer stelle einen operativen Gewinn von 17,4 Milliarden Euro in Aussicht, wobei eine Abweichung von 1 Milliarde Euro nach oben oder unten möglich sei. Der Konsens liege aber bei 18,1 Milliarden.

Munich Re hat das eigenes Gewinnziel im vergangenen Jahr trotz eines leicht schwächeren Schlussquartals übertroffen und hat den bereits im Dezember veröffentlichten Ausblick bestätigt. Die Aktionäre sollen eine Dividende von 24 nach 20 Euro im Vorjahr erhalten, zudem kauft der Konzern Aktien für bis zu 2,25 Milliarden Euro zurück. Für die Vertragserneuerungsrunde im Januar meldete der Rückversicherer derweil weiter sinkende Preise. Die Aktie verbilligt sich um 2,5 Prozent.

Die Viertquartalszahlen der Deutschen Telekom sind etwas besser als erwartet ausgefallen. Umsatz wie auch bereinigtes operatives Ergebnis liegen über den Marktschätzungen. Die vorgeschlagene Dividende von 1,00 Euro je Anteilsschein entspricht der Prognose. Dagegen kann der Ausblick für den Freien Cashflow nicht ganz überzeugen. Die Aktie zeigt sich kaum bewegt.

Um fast 6 Prozent nach unten geht es dagegen für Scout24, auch wenn die Quartalszahlen genauso wie der Ausblick laut JP Morgan in etwa den Erwartungen entsprechen. Die Anleger dürften sich an der schwachen Entwicklung des wichtigen Privatkundengeschäfts stören. Die Umsätze hätten hier die Erwartungen um 2 Prozent verfehlt.

Extrem volatil zeigen sich Aixtron. Zu Beginn knickte der Kurs um über 10 Prozent ein, aktuell gibt er nur noch um knapp 2 Prozent nach. Die langfristigen Wachstumstreiber sieht der Hersteller von Anlagen für die Chipindustrie intakt, erwartet aber für 2026 eine anhaltende Nachfrageschwäche. Der Ausblick impliziert laut JP Morgan eine Abwärtsrevision bei den Umsatzschätzungen am Markt von etwa 2 Prozent und etwa 5 Prozent beim operativen Ergebnis.

Beim Lagetrechnikexperten Kion enttäuscht der Ausblick. Die Mitte des Ausblicks für das Wachstum des bereinigten operativen Ergebnisses liegt mit 8,0 Prozent laut JP Morgan unter der Marktschätzung von 8,5 Prozent. Kion verbilligen sich um 6,6 Prozent.

Hensoldt geben nach dem Zahlenusweis um 4,8 Prozent nach. Das Unternehmen hat auch im vergangenen Jahr von der starken Nachfrage nach Rüstungselektronik profitiert und das operative Ergebnis etwas stärker erhöht als den Umsatz. Der Auftragseingang wuchs um knapp zwei Drittel und damit deutlich überproportional. Die Analysten von Jefferies monieren indes die Dividende. Sie liege mit 0,55 Euro rund 10 Prozent unter der Konsenserwartung.

Die Geschäftszahlen von Puma für das vierte Quartal sind laut Analysten besser als erwartet ausgefallen. Sinkende Umsätze und Rückgänge bei operativem Gewinn und Margen haben Puma unter dem Strich dessen ungeachtet das dritte Quartal in Folge rote Zahlen beschert. Allerdings fiel der Fehlbetrag nicht so hoch aus wie von Analysten erwartet. Weil auch im Gesamtjahr ein Verlust geschrieben wird, will Puma auf die Ausschüttung einer Dividende verzichten. Der Sportartikelhersteller kommt derweil laut Bernstein mit der Lagerbereinigung besser als erwartet voran. Puma gewinnen 5 Prozent. 

INDEX      zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50  6.181,42  +0,1   8,10    6.173,32    16,8 
Stoxx-50    5.304,84  +0,2   8,90    5.295,94    11,9 
DAX      25.148,25  -0,1  -27,69    25.175,94    19,9 
MDAX      31.287,58  -0,5  -144,04    27.039,42    15,3 
TecDAX     3.747,15  -0,1   -1,85    3.091,28    4,8 
SDAX      18.014,43  +0,3   55,89    13.062,07    22,4 
CAC       8.594,16  +0,4   35,09    8.559,07    10,0 
SMI      13.982,92  +0,0   5,82    13.977,10    11,4 
ATX       5.757,39  -0,2   -8,73    5.766,12    38,3 
 
 
DEVISEN     zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:57 
EUR/USD      1,1802  -0,1  -0,0007     1,1809   1,1808 
EUR/JPY      184,05  -0,3  -0,5900     184,64  184,5900 
EUR/CHF      0,9124  -0,0  -0,0002     0,9126   0,9120 
EUR/GBP      0,8726  +0,2  0,0019     0,8707   0,8708 
USD/JPY      155,95  -0,2  -0,3800     156,33  156,3300 
GBP/USD      1,352  -0,3  -0,0036     1,3556   1,3555 
USD/CNY      6,8391  -0,4  -0,0301     6,8692   6,8692 
USD/CNH      6,8364  -0,3  -0,0178     6,8542   6,8539 
AUS/USD      0,7113  -0,1  -0,0010     0,7123   0,7117 
Bitcoin/USD  68.007,74  -1,4  -931,22    68.938,96 68.655,05 
 
 
ROHOEL      zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex     65,35  -0,1   -0,07      65,42 
Brent/ICE     70,89  +0,1   0,04      70,85 
 
 
Metalle     zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag 
Gold      5.175,76  +0,1   5,13    5.170,63 
Silber       87,27  -2,4   -2,15      89,42 
Platin     2.285,30  -0,1   -1,30    2.286,60

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 04:26 ET (09:26 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.

© 2026 Dow Jones News
