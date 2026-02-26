Nvidia mit deutlichem Umsatzanstieg im Zuge des KI-Booms!



Quartalszahlen übertreffen Erwartungen.



Der US-Chiphersteller Nvidia hat im vergangenen Quartal einen deutlichen Umsatzsprung verzeichnet. Der Umsatz stieg im vierten Quartal auf 68,1 Milliarden US-Dollar, was einem Plus von rund 73 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von etwa 20 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal entspricht. Auch der Gewinn pro Aktie legte zu und erreichte rund 1,62 US-Dollar, verglichen mit rund 0,89 US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Jahresumsatz belief sich auf etwa 215,9 Milliarden US-Dollar.



Die Aktie reagierte positiv auf die Zahlen und legte gestern um rund drei Prozent zu. Nvidia profitiert weiterhin von der starken Nachfrage nach Chipsystemen, die als Schlüsseltechnologie für Anwendungen im Bereich künstliche Intelligenz gelten. Große Technologiekonzerne wie Amazon, Alphabet, Meta und Microsoft haben Investitionen in Höhe von bis zu 700 Milliarden US-Dollar bis 2026 angekündigt, was dem Unternehmen zusätzlichen Rückenwind verschafft. Für das kommende Quartal stellt Nvidia nach eigener Prognose einen weiteren Anstieg der Umsätze in Aussicht.









Quelle: HSBC









