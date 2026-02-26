Rekordumsätze, starke Margen, ambitionierte Prognosen - und dennoch Zurückhaltung an der Börse. Nvidia zeigt, wie hoch die Erwartungen im KI-Zeitalter inzwischen sind. Entscheidend ist nicht mehr das Wachstum, sondern dessen Dauer.Nvidia unter Druck: Rekordzahlen reichen nicht mehr - kippt jetzt die KI-Euphorie? Nvidia liefert erneut beeindruckende Zahlen, doch an der Börse bleibt der große Jubel aus. Trotz einer Prognose deutlich über dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
