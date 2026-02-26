Es ist bereits die dritte Riesen-Finanzierungsrunde im Bereich autonomes Fahren im Februar: Das britische Unternehmen Wayve erhält rund eine Milliarde Euro von Finanzinvestoren sowie den strategischen Investoren Mercedes-Benz, Nissan, Stellantis, Uber, Nvidia und Microsoft. In diesem Monat sammelte bereits der Robotaxi-Anbieter Waymo 16 Milliarden US-Dollar von Investoren ein, während das kanadische Startup Waabi eine Partnerschaft mit Uber einging ...Den vollständigen Artikel lesen ...
