NVIDIA hat mit seinen aktuellen Quartalszahlen erneut die Erwartungen übertroffen - doch was bedeutet das für Anleger? Ist der AI-Boom weiterhin intakt oder wird die Bewertung langsam zur Herausforderung? Gemeinsam mit Michael Flender (Goldesel) und "Ritschy" Richard Dobetsberger (Wikifolio Trader) analysiert Richard "Richy" Dittrich (Boerse Stuttgart Group) die Zahlen, die Marktreaktionen und die psychologischen Effekte rund um den KI-Giganten. Im Fokus stehen neue Chip-Generationen, wachsende Konkurrenz im AI-Markt, mögliche strategische Optionen - und die zentrale Frage: Wie lange kann NVIDIA dieses Wachstumstempo halten?
