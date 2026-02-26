Viele Verbraucher kennen Klarna vor allem durch die zinslose Ratenzahlung beim Online-Shopping - "Buy Now, Pay Later" (BNPL). Das schwedische Fintech, das besonders in der Zielgruppe junger Konsumentinnen und Konsumenten beliebt ist, hat sich von einem reinen Zahlungsdienstleister zu einem globalen Digitalbank-Anbieter entwickelt. Gegründet 2005 in Stockholm, löste Klarna ein echtes Problem: Online-Händler hatten Schwierigkeiten mit Rechnungskäufen, da Kunden Waren bestellten und nicht bezahlten. Klarna übernahm das Risiko komplett und ermöglichte Händlern sichere, einfache Zahlungen. Heute nutzen 118 Millionen aktive Kunden in 26 Ländern die Dienste bei fast einer Million Händlern. Geschichte und Börsenweg - vom Hype zur Realität Klarna ...Den vollständigen Artikel lesen ...
